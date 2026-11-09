Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ nhiều khu dân cư ở Thanh Hóa

Đây là lần thứ 3 trong năm nay người dân xã Nông Cống hứng chịu ngập lụt. Trận mưa đêm qua quá lớn, chị Lê Thị Thủy ở Khu Nam Tiến, xã Nông Cống không ngờ nước lũ lên nhanh thế: "Nhà tôi đúng là nước lên đến nửa cổng chính rồi, giờ chỉ biết mở cửa cho hàng trôi, qua đợt bão lụt nhà cũng không còn gì luôn".

Người dân xã Tượng Lĩnh chạy lũ. Ảnh NDCC.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng, xã Nông Cống cho biết: "Nước lên nhanh quá, đúng khoảng 10 phút tôi từ cơ quan chạy về mà không kịp. Nước lần này lên nhanh nhất trong các lần. Không hiểu nước ở đâu mà nhiều thế, trời tạnh mưa rồi".

Dọc các tuyết Quốc lộ 45, Tỉnh lộ 505, các xã Nông Cống, Công Chính, Như Thanh, Phú Nhuận... những cánh đồng mênh mông nước. Người dân bất ngờ phải hứng chịu đợt thiên tai dù đã cuối mùa. Nhiều tài sản, hoa màu vật nuôi của người dân trôi theo dòng nước lũ.

Tại tỉnh Thanh Hóa, đêm qua, rạng sáng nay có mưa to ở nhiều nơi khiến tình trạng nước sông lên nhanh, gây ngập lụt, chia cắt một số khu dân cư, tuyến đường.

Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu dân cư, trường học, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc, tê liệt. Rạng sáng ngày 9/11 các trường học trên địa bàn đồng loạt “thông báo khẩn”, cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phải huy động túc trực 24/24 tại khu vực ngập lụt hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho người dân.

Rạng sáng 9/11 các trường học trên địa bàn đồng loạt “thông báo khẩn”, cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn. Cổng trường THPT Nông Cống 1 - Ảnh NDCC.

Trung tá Phạm Hữu Công, Trưởng công an xã Công Chính cho biết: "Nước cô lập khoảng 30-40 hộ dân. Ngay lập tức công an đã xây dựng phương án và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, phối hợp với Quân sự, UBND, địa phương di dời người đến nơi an toàn đối với những hộ dân vùng ngập lụt, phân luồng giao thông trên tuyến".

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chạy lũ.

Thực tế cho thấy, mấy năm gần đây tình trạng ngập lụt cục bộ tại các khu dân cư ở Thanh Hóa sau mưa lớn ngày càng nhiều. Vấn đề này đặt ra câu hỏi, phải chăng việc xây dựng hạ tầng công trình chằng chịt, chặn dòng chảy hoặc chưa tính toán hết lưu lượng nước lưu thông, tiêu thoát, đặc biệt là vào mưa lũ. Một thực tế nữa là hệ thống kênh mương, cống rãnh nhiều nơi chưa được khơi thông, nạo vét thường xuyên.

Trung tá Phạm Hữu Công, Trưởng công an xã Công Chính chỉ đạo cứu vớt 2 người bị lũ cuốn trôi tại khu vực cầu Chuồng, xã Công Chính.

Điều nay đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhận diện và đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa tập trung nghiên cứu, có phương án xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt cục bộ tại các khu dân cư, “không thể cứ để ngập lụt rồi đưa hàng hóa, mì tôm đến tặng là xong”.

"Làm sao đó trước mùa mưa sang năm phải xử lý dứt điểm cái này, sau đó phải giải quyết thủy lợi mùa khô, phát động toàn dân và giải quyết tổng thể ở cả tỉnh. Làm thế nào trước 30/5/2027 là phải giải quyết dứt điểm không để úng ngập nữa", ông Dũng chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa tập trung nghiên cứu, có phương án xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt cục bộ tại các khu dân cư.

Đây là đợt ngập lụt thứ 3 trong năm nay đối với người dân khu vực Nông Cống, Công Chính... Mỗi đợt ngập lụt thường kéo dài cả tuần, mặc dù mưa ngớt nhưng nước chậm tiêu thoát, nhiều ngày liền người dân vùng lũ phải sống trong cảnh bùn nước, mất vệ sinh.

Điều này cho thấy hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn còn tồn tại những bất cập, người dân vùng lũ mong muốn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng được triển khai, thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ.