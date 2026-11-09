Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực tại tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Cụ thể, tại Thanh Tân lượng mưa đạt 449mm, Như Xuân 403mm và hồ Khe Dài 349mm.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 9/11/2026, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa có nơi trên 120mm. Đáng chú ý, lúc 9h ngày 9/11, mực nước sông Yên tại trạm Thủy văn Chuối đạt 3,72m, vượt mức báo động III là 0,22m và đang có xu hướng tiếp tục lên.

Mực nước sông Yên tại trạm Chuối vượt báo động III 0,22m. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Diễn biến mưa lũ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Trước tình hình trên, ngày 9/11/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công văn số 62/BCĐ-BNNMT, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, cập nhật liên tục diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Thông tin cần được truyền tải kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Mưa lớn khiến một bên mố cầu Bái Sim tại Km24+987, trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bị sập

Các lực lượng xung kích cần được triển khai kiểm tra, rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, lương thực tại chỗ để hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống thiên tai.

Đối với giao thông, Ban Chỉ đạo yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã xảy ra, có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, bảo đảm thông suốt các tuyến giao thông chính và chống ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý, phân luồng giao thông phù hợp.

Tỉnh cũng được yêu cầu chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai phương án bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa nước và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ. Chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều theo cấp báo động.

Cùng với đó, cần rà soát, chủ động vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo quy định nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các đơn vị quản lý phải bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là thông qua hệ thống thông tin cơ sở; cập nhật thông tin, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để người dân nắm bắt, chủ động phòng tránh.

Các địa phương, đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do không khí lạnh tăng cường mạnh, gây mưa lớn diện rộng và nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Yên, ngày 9/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.