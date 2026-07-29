Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, Lào Cai khẩn trương sơ tán 18 hộ dân trong đêm

Tại xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng tại khu vực thôn San Lùng. Một vạt đồi rộng khoảng 4.500 mét vuông đã sạt trượt, kéo theo khoảng 36.000 mét khối đất đá vùi lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp, chia cắt dòng chảy và uy hiếp trực tiếp đến khu dân cư phía dưới.

Ngay trong đêm 28/7, lực lượng chức năng xã Bản Xèo đã huy động nhân lực, thiết bị tiến hành di dời khẩn cấp nhóm hộ gần 70 nhân khẩu ở thôn San Lùng ra khỏi khu vực nguy cơ cao sạt lở.

"Mưa lớn từ ngày 28-29/7, toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm quân sự, công an, nhân dân và cả cán bộ túc trực liên tục. Bây giờ đang có 18 hộ phải di chuyển ra ở tạm trường học và các nhà dân, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi từ giờ đến tối xem tình hình thế nào", bà Bàn Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Bản Xèo cho biết.

Sạt lở lớn tại xã Bản Xèo.

Thiệt hại về kinh tế vẫn đang được cơ quan chức năng xã Bản Xèo thống kê, bước đầu ghi nhận sạt lở đất đã vùi lấp 7 bể nuôi cá tầm của một hộ dân, làm mất trắng 6 tấn cá thương phẩm và 8.000 con cá giống, ước tính thiệt hại riêng mô hình này là khoảng 800 triệu đồng.

Ngoài xã Bản Xèo, thiên tai cũng gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương khác của tỉnh Lào Cai. Trong đó, tại xã Thượng Hà có 12 hộ dân bị nước ngập vào nhà, 3 gia đình bị sạt ta-luy sau nhà; gần 40 ha lúa, cây lâu năm và thủy sản bị thiệt hại.

Tại xã Bảo Hà, mưa lớn cũng gây ngập úng, chia cắt nhiều đoạn đường nông thôn và làm hư hỏng hơn 8ha hoa màu. Về giao thông, do lượng nước lớn từ trên núi kéo theo bùn và đất đá đổ xuống, tuyến đường Sâu Chua thuộc phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị tê liệt tạm thời; một số tuyến đường trung tâm của phường Sa Pa như ngõ Hùng Hồ cũng ngập sâu trong nước.

Lãnh đạo UBND xã Bản Xèo thăm hỏi các hộ dân phải sơ tán ra ở tạm tại trường học trong đêm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, dự báo từ nay đến ngày 30/7, trên các sông suối tại Lào Cai sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4m. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tích cực thực hiện phương châm "4 tại chỗ", kiên quyết không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng khơi thông cống rãnh, khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống nhân dân.