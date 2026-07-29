English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng, Lào Cai khẩn trương sơ tán 18 hộ dân trong đêm

Thứ Tư, 16:20, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng 29/7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, chính quyền các địa phương đã phải sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm.

 

Tại xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng tại khu vực thôn San Lùng. Một vạt đồi rộng khoảng 4.500 mét vuông đã sạt trượt, kéo theo khoảng 36.000 mét khối đất đá vùi lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp, chia cắt dòng chảy và uy hiếp trực tiếp đến khu dân cư phía dưới. 

Ngay trong đêm 28/7, lực lượng chức năng xã Bản Xèo đã huy động nhân lực, thiết bị tiến hành di dời khẩn cấp nhóm hộ gần 70 nhân khẩu ở thôn San Lùng ra khỏi khu vực nguy cơ cao sạt lở.

"Mưa lớn từ ngày 28-29/7, toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm quân sự, công an, nhân dân và cả cán bộ túc trực liên tục. Bây giờ đang có 18 hộ phải di chuyển ra ở tạm trường học và các nhà dân, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi từ giờ đến tối xem tình hình thế nào", bà Bàn Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Bản Xèo cho biết.

mua lon gay ngap lut dien rong, lao cai khan truong so tan 18 ho dan trong dem hinh anh 1
Sạt lở lớn tại xã Bản Xèo.

Thiệt hại về kinh tế vẫn đang được cơ quan chức năng xã Bản Xèo thống kê, bước đầu ghi nhận sạt lở đất đã vùi lấp 7 bể nuôi cá tầm của một hộ dân, làm mất trắng 6 tấn cá thương phẩm và 8.000 con cá giống, ước tính thiệt hại riêng mô hình này là khoảng 800 triệu đồng.

Ngoài xã Bản Xèo, thiên tai cũng gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương khác của tỉnh Lào Cai. Trong đó, tại xã Thượng Hà có 12 hộ dân bị nước ngập vào nhà, 3 gia đình bị sạt ta-luy sau nhà; gần 40 ha lúa, cây lâu năm và thủy sản bị thiệt hại.

Tại xã Bảo Hà, mưa lớn cũng gây ngập úng, chia cắt nhiều đoạn đường nông thôn và làm hư hỏng hơn 8ha hoa màu. Về giao thông, do lượng nước lớn từ trên núi kéo theo bùn và đất đá đổ xuống, tuyến đường Sâu Chua thuộc phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị tê liệt tạm thời; một số tuyến đường trung tâm của phường Sa Pa như ngõ Hùng Hồ cũng ngập sâu trong nước.

mua lon gay ngap lut dien rong, lao cai khan truong so tan 18 ho dan trong dem hinh anh 2
Lãnh đạo UBND xã Bản Xèo thăm hỏi các hộ dân phải sơ tán ra ở tạm tại trường học trong đêm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, dự báo từ nay đến ngày 30/7, trên các sông suối tại Lào Cai sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4m. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tích cực thực hiện phương châm "4 tại chỗ", kiên quyết không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng khơi thông cống rãnh, khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống nhân dân.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc do mưa lớn đúng giờ cao điểm sáng
Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc do mưa lớn đúng giờ cao điểm sáng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến đúng giờ cao điểm sáng 29/7 khiến lưu lượng phương tiện di chuyển chậm trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tại một số khu vực, người dân mất gấp 2-3 lần thời gian so với ngày thường để hoàn thành cùng một lộ trình.

Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc do mưa lớn đúng giờ cao điểm sáng

Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc do mưa lớn đúng giờ cao điểm sáng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến đúng giờ cao điểm sáng 29/7 khiến lưu lượng phương tiện di chuyển chậm trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tại một số khu vực, người dân mất gấp 2-3 lần thời gian so với ngày thường để hoàn thành cùng một lộ trình.

Thời tiết hôm nay 29/7: Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ
Thời tiết hôm nay 29/7: Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

VOV.VN - Sáng sớm và sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều mưa lớn giảm dần.

Thời tiết hôm nay 29/7: Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Thời tiết hôm nay 29/7: Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

VOV.VN - Sáng sớm và sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều mưa lớn giảm dần.

Mưa lớn gây ngập hơn 100 nhà dân ở Lâm Đồng
Mưa lớn gây ngập hơn 100 nhà dân ở Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 28/7 gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng, làm hơn 100 căn nhà bị ngập, hàng chục héc ta cây trồng ngập úng. Đáng chú ý, 16 người bị cô lập giữa dòng nước lũ đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Mưa lớn gây ngập hơn 100 nhà dân ở Lâm Đồng

Mưa lớn gây ngập hơn 100 nhà dân ở Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 28/7 gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng, làm hơn 100 căn nhà bị ngập, hàng chục héc ta cây trồng ngập úng. Đáng chú ý, 16 người bị cô lập giữa dòng nước lũ đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Lâm Đồng mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người mắc kẹt
Lâm Đồng mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người mắc kẹt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 27/7 đến sáng 28/7 khiến nhiều khu vực tại phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu từ 1 đến hơn 1,2m. Lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán người dân, giải cứu 16 người bị mắc kẹt và hỗ trợ hàng chục hộ di dời tài sản.

Lâm Đồng mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người mắc kẹt

Lâm Đồng mưa lớn gây ngập sâu ở Bảo Lộc, giải cứu 16 người mắc kẹt

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 27/7 đến sáng 28/7 khiến nhiều khu vực tại phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu từ 1 đến hơn 1,2m. Lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán người dân, giải cứu 16 người bị mắc kẹt và hỗ trợ hàng chục hộ di dời tài sản.

Dự báo mưa lớn, vùng cao Lào Cai khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Dự báo mưa lớn, vùng cao Lào Cai khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

VOV.VN - Trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra trong những ngày cuối tháng 7, các địa phương tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Dự báo mưa lớn, vùng cao Lào Cai khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Dự báo mưa lớn, vùng cao Lào Cai khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

VOV.VN - Trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra trong những ngày cuối tháng 7, các địa phương tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục