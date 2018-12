Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư tại Phú Yên

Đây là thời điểm người dân thu hoạch lúa mùa và xuống giống vụ Đông- Xuân, nhưng lúc này người dân lại phải lo chạy lũ.

Mưa lớn từ phía thượng nguồn của huyện Tuy An đổ về từ 4h sáng nay (29/12). Hồ Đồng Tròn phải tiến hành xả lũ với lưu lượng 120m3/giây. Khu vực hạ lưu nước lên nhanh. Nhiều nơi bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Người dân ở các vùng trũng thấp cuống cuồng chạy lũ.

Nước lũ uy hiếp nhà dân ở huyện Tuy An.

Trong sáng nay, lãnh đạo huyện Tuy An đã có mặt tại các vùng trũng thấp, vùng xung yếu để chỉ đạo công tác phòng tránh lũ lụt. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: “Bắt đầu từ khuya, trên địa bàn huyện Tuy An, nước khu vực cầu Cây Cam ngập sâu từ 1-2m, chia cắt các xã An Nghiệp, An Xuân và An Định. Hiện nay, các lực lượng của địa phương đang chốt chặn không cho bà con qua lại. Huyện Tuy An hiện nay đang sạ khoảng 500ha và khả năng 500ha này sẽ mất trắng nếu mưa tiếp tục”.

Hiện nay, không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, trên địa bàn tỉnh Phú Yên tiếp tục mưa to. Nguy cơ sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng và triều cường vùng biển xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân là rất cao.

Ở những khu vực nguy hiểm, người dân không nên qua lại vào ban đêm.

Một số cánh đồng đã gieo sạ xong bị ngập nước.

Tỉnh Phú Yên yêu cầu các ngành, địa phương bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu ứng phó với mưa bão.

“Nếu như mưa tiếp tục thì chắc chắn Tuy An sẽ ngập sâu trong nước. Cho nên các địa phương chuẩn bị phương án 4 tại chỗ, nếu như nước sâu phải di dời dân và có phương án phòng chống cho an toàn”, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nói./.