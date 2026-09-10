Mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập, giao thông ùn ứ
VOV.VN - Chiều tối 10/9, cơn mưa lớn kéo dài vào đúng giờ tan tầm khiến cho nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, giao thông ùn tắc ở nhiều nơi.
Cơn mưa bắt đầu vào khoảng 17h30 và kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường tại các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định như: Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm, D5, Bình Quới...bị ngập, cá biệt có đoạn nước còn ngập đến nửa bánh xe.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều tuyến đường ở phường Thủ Đức, Linh Đông như Tô Ngọc Vân, Linh Đông, đường số 2, đường số 12... bị ngập khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Do mưa lớn kéo dài đúng vào giờ tan tầm nên nhiều người rất vất vả để di chuyển về nhà.
Đến 19h30, tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở địa bàn.
Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ phát lúc 18h20, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào kèm dông, sét trên toàn bộ nhiều tình, thành phía Nam; đặc biệt là tại TP.HCM.
Dự báo trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét trên toàn bộ địa bàn nêu trên, sau đó mây dông mở rộng và lan sang các khu vực khác. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 35mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ngập úng cục bộ.
Một số hình ảnh: