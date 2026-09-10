TP.HCM đề nghị công an truy tìm người vẽ bậy nhà chờ xe buýt

Sở Xây dựng TP.HCM vừa gửi văn bản đề nghị Công an TP.HCM phối hợp làm rõ các trường hợp có dấu hiệu xâm hại trụ dừng, nhà chờ xe buýt. Nếu xác định được người vi phạm, Sở đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Hình ảnh nhà chờ bị bôi bẩn tại 152 đường Pasteur (ảnh: SXD)

Theo Sở Xây dựng, hành vi vẽ, xịt sơn lên các công trình phục vụ giao thông công cộng không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây hư hại tài sản, phát sinh chi phí vệ sinh và khắc phục.

TP.HCM đang nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại (ảnh minh họa)

Ngoài ra, tình trạng công trình vừa đưa vào khai thác đã bị bôi bẩn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, chất lượng phục vụ của hệ thống giao thông công cộng và tạo ra tâm lý bức xúc cho hành khách lẫn người dân.

Do đó, việc xác minh, xử lý kịp thời được kỳ vọng góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giữ gìn không gian công cộng và ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn.