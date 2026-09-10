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TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026

Thứ Năm, 18:59, 10/09/2026
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VOV.VN - TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026 giải quyết tình trạng ngập khi mưa bão. Thông tin được đưa ra tại họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội TP.HCM ngày 10/9.

Tại họp báo, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, năm 2026, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập, trong đó đề ra chỉ tiêu trong năm phải hoàn thành 9 dự án trọng điểm để giải quyết dứt điểm 3/50 vị trí ngập sâu trên 30 cm trên 30 phút. Cụ thể ở các vị trí như: đường Phan Văn Hớn, Bình Quới, nút giao quốc lộ 51 Huỳnh Thúc Kháng.

tp.hcm dat muc tieu hoan thanh 9 du an chong ngap trong nam 2026 hinh anh 1
Một khu vực bị ngập sau cơn mưa lớn ở TP.HCM (ảnh:Hà Khánh)

Với các vị trí còn lại, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM phương án xử lý chống ngập trong giai đoạn 2026-2030, đang chờ thông qua.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch về thực hiện các chỉ tiêu về thu gom và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn đến năm 2030.

Sở này cho biết, đơn vị cũng thường xuyên chỉ đạo tổ chức công tác duy tu, nạo vét các cống, kênh, rạch phục vụ vấn đề tiêu thoát nước, lắp đặt thêm van ngăn triều và vận hành hiệu quả các trạm bơm để tăng năng lực tiêu thoát nước. Chủ động phương án ứng cứu và bố trí tổ chức trực cơ động 24/7. 

"Đồng thời, Sở Xây dựng cũng phối hợp địa phương để tổ chức vận động người dân không xả rác ra đường và kênh, rạch, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp xả rác ra đường, kênh, mương, rạch… vị trí cửa xả có chức năng tiêu, thoát nước", ông Dũng nói. 

tp.hcm dat muc tieu hoan thanh 9 du an chong ngap trong nam 2026 hinh anh 2
TP.HCM quyết tâm thực hiện giải quyết các vị trí ngập sâu (ảnh: Hà Khánh)

Đối với cây xanh, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời cắt tỉa, đốn hạ những cây sâu bệnh, già cỗi, có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các tuyến đường có đông người qua lại và khu vực đông dân cư; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ khi có mưa giông, phối hợp địa phương để kịp thời xử lý các sự cố.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu kiểm tra mạng lưới nhà máy, đường ống truyền tải hệ thống cấp nước, phương án cấp nước khẩn cấp khi có sự cố. Với hệ thống chiếu sáng đô thị cũng kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa bão. 

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Gia Lai: Mưa lớn, hàng chục hộ dân ở Pleiku ngập sâu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường tại khu vực Pleiku cũ, tỉnh Gia Lai ngập cục bộ sáng 3/9. Riêng phường Thống Nhất có khoảng 30 hộ dân bị ngập, có nơi nước sâu gần 1m. Lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, bảo đảm an toàn.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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