TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026

Tại họp báo, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, năm 2026, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập, trong đó đề ra chỉ tiêu trong năm phải hoàn thành 9 dự án trọng điểm để giải quyết dứt điểm 3/50 vị trí ngập sâu trên 30 cm trên 30 phút. Cụ thể ở các vị trí như: đường Phan Văn Hớn, Bình Quới, nút giao quốc lộ 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Một khu vực bị ngập sau cơn mưa lớn ở TP.HCM (ảnh:Hà Khánh)

Với các vị trí còn lại, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP.HCM phương án xử lý chống ngập trong giai đoạn 2026-2030, đang chờ thông qua.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch về thực hiện các chỉ tiêu về thu gom và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn đến năm 2030.

Sở này cho biết, đơn vị cũng thường xuyên chỉ đạo tổ chức công tác duy tu, nạo vét các cống, kênh, rạch phục vụ vấn đề tiêu thoát nước, lắp đặt thêm van ngăn triều và vận hành hiệu quả các trạm bơm để tăng năng lực tiêu thoát nước. Chủ động phương án ứng cứu và bố trí tổ chức trực cơ động 24/7.

"Đồng thời, Sở Xây dựng cũng phối hợp địa phương để tổ chức vận động người dân không xả rác ra đường và kênh, rạch, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp xả rác ra đường, kênh, mương, rạch… vị trí cửa xả có chức năng tiêu, thoát nước", ông Dũng nói.

TP.HCM quyết tâm thực hiện giải quyết các vị trí ngập sâu (ảnh: Hà Khánh)

Đối với cây xanh, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời cắt tỉa, đốn hạ những cây sâu bệnh, già cỗi, có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các tuyến đường có đông người qua lại và khu vực đông dân cư; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ khi có mưa giông, phối hợp địa phương để kịp thời xử lý các sự cố.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu kiểm tra mạng lưới nhà máy, đường ống truyền tải hệ thống cấp nước, phương án cấp nước khẩn cấp khi có sự cố. Với hệ thống chiếu sáng đô thị cũng kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa bão.