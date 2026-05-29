English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM lắp loa cảnh báo trên cầu Sài Gòn để giảm tai nạn mùa mưa

Thứ Sáu, 18:54, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm hạn chế tai nạn, va chạm giao thông trong điều kiện thời tiết xấu, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã lắp đặt hệ thống màn hình LED kết hợp loa phát thanh cảnh báo trên cầu Sài Gòn, hướng lưu thông vào trung tâm TP.HCM.

Hệ thống được triển khai từ ngày 20/4. Theo đó, Trung tâm lắp đặt hai màn hình LED hiển thị cảnh báo, đồng thời phát nội dung “Đường trơn, giảm tốc độ” qua hệ thống loa nhằm nhắc nhở người dân chú ý an toàn khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu.

tp.hcm lap loa canh bao tren cau sai gon de giam tai nan mua mua hinh anh 1
Bảng led và loa thông báo ở đầu cầu Sài Gòn (ảnh: L.P)

Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, thời gian qua đã xảy ra một số vụ va chạm, té ngã trên cầu Sài Gòn khi trời mưa, gió lớn. Việc kết hợp cảnh báo trực quan bằng màn hình LED và âm thanh qua loa phát thanh nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, góp phần hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình để nghiên cứu nhân rộng tại một số cây cầu khác khi cần thiết.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: VOV cầu Sài Gòn TP.HCM đèn led cảnh báo thời tiết xấu Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM sẽ nhân rộng các mô hình tổ chức giao thông "chưa từng có trong sách vở"
TP.HCM sẽ nhân rộng các mô hình tổ chức giao thông "chưa từng có trong sách vở"

VOV.VN - Sau 2 tuần áp dụng mô hình “làn linh hoạt” hay còn được gọi là “đường ba chiều" trên tuyến đường Cộng Hòa, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

TP.HCM sẽ nhân rộng các mô hình tổ chức giao thông "chưa từng có trong sách vở"

TP.HCM sẽ nhân rộng các mô hình tổ chức giao thông "chưa từng có trong sách vở"

VOV.VN - Sau 2 tuần áp dụng mô hình “làn linh hoạt” hay còn được gọi là “đường ba chiều" trên tuyến đường Cộng Hòa, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Hơn 84.000 trường hợp bị phạt nguội trong quý I/2026 ở TP.HCM
Hơn 84.000 trường hợp bị phạt nguội trong quý I/2026 ở TP.HCM

VOV.VN - Trong quý I/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý hơn 84.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị phạt nguội.

Hơn 84.000 trường hợp bị phạt nguội trong quý I/2026 ở TP.HCM

Hơn 84.000 trường hợp bị phạt nguội trong quý I/2026 ở TP.HCM

VOV.VN - Trong quý I/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý hơn 84.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị phạt nguội.

Đường Cộng Hòa thông thoáng trong ngày chính thức áp dụng phân làn linh hoạt
Đường Cộng Hòa thông thoáng trong ngày chính thức áp dụng phân làn linh hoạt

VOV.VN - Ngày 15/5, TP.HCM chính thức áp dụng phương án phân luồng mới trên đường Cộng Hòa. Trong giờ cao điểm sáng, hai làn đảo chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch khá thông thoáng, giao thông toàn tuyến không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đường Cộng Hòa thông thoáng trong ngày chính thức áp dụng phân làn linh hoạt

Đường Cộng Hòa thông thoáng trong ngày chính thức áp dụng phân làn linh hoạt

VOV.VN - Ngày 15/5, TP.HCM chính thức áp dụng phương án phân luồng mới trên đường Cộng Hòa. Trong giờ cao điểm sáng, hai làn đảo chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch khá thông thoáng, giao thông toàn tuyến không xảy ra ùn tắc kéo dài.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục