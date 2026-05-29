TP.HCM lắp loa cảnh báo trên cầu Sài Gòn để giảm tai nạn mùa mưa

Hệ thống được triển khai từ ngày 20/4. Theo đó, Trung tâm lắp đặt hai màn hình LED hiển thị cảnh báo, đồng thời phát nội dung “Đường trơn, giảm tốc độ” qua hệ thống loa nhằm nhắc nhở người dân chú ý an toàn khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu.

Bảng led và loa thông báo ở đầu cầu Sài Gòn (ảnh: L.P)

Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, thời gian qua đã xảy ra một số vụ va chạm, té ngã trên cầu Sài Gòn khi trời mưa, gió lớn. Việc kết hợp cảnh báo trực quan bằng màn hình LED và âm thanh qua loa phát thanh nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, góp phần hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình để nghiên cứu nhân rộng tại một số cây cầu khác khi cần thiết.