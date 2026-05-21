Bắc Bộ, Nam Bộ mưa lớn cục bộ, nguy cơ lốc sét và ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 20/5 và sáng 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi rất to kèm dông. Tại miền Tây Nam Bộ cũng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 20/5 đến 8h ngày 21/5 tại một số nơi vượt 100mm như Ninh Lai (Tuyên Quang) 171,8mm, Tam Đảo (Phú Thọ) 173mm, Bình Long (Thái Nguyên) 160,6mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 162mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 133mm và Cầu số 2 (Cà Mau) 161mm.

Dự báo trong ngày và đêm 21/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Riêng Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Tại Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Khu vực Nam Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được duy trì ở cấp 1.