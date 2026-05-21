  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắc Bộ, Nam Bộ mưa lớn cục bộ, nguy cơ lốc sét và ngập úng

Thứ Năm, 09:20, 21/05/2026
VOV.VN - Ngày 21/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 20/5 và sáng 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi rất to kèm dông. Tại miền Tây Nam Bộ cũng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 20/5 đến 8h ngày 21/5 tại một số nơi vượt 100mm như Ninh Lai (Tuyên Quang) 171,8mm, Tam Đảo (Phú Thọ) 173mm, Bình Long (Thái Nguyên) 160,6mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 162mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 133mm và Cầu số 2 (Cà Mau) 161mm.

Dự báo trong ngày và đêm 21/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Riêng Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Tại Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Khu vực Nam Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được duy trì ở cấp 1.

Sét đánh chết 5 con bò giữa đồng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Sáng 18/5, người dân phát hiện 5 con bò của 2 hộ dân ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) chết trên cánh đồng, nghi do bị sét đánh trong cơn mưa dông xảy ra trước đó.

Sét đánh chết 14 con bò của 6 hộ dân ở xã miền núi Quảng Trị

VOV.VN - UBND xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đang rà soát, đề xuất hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do đàn bò bị sét đánh chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thôn Cù Bai.

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang cưa cây thuê

Trong lúc cưa cây thuê, ông B.S.T. (ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) không may bị sét đánh tử vong.

Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường ở Nghệ An, 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

VOV.VN - Sét đánh trúng bể chứa mật mía khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra khuôn viên nhà máy, gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp ở Nghệ An.

Người đàn ông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong khi trú mưa ngoài đồng

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Đông Sơn (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi không may bị sét đánh tử vong khi đang trú mưa dưới gốc cây ngoài đồng ruộng trong lúc đi chở lúa.

