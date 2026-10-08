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Mưa lớn, nhiều tuyến đường phía Nam Đà Nẵng ngập nước

Thứ Năm, 17:25, 08/10/2026
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VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều ngày 8/10 làm một số tuyến đường trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) bị ngập nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Mưa lớn vào đầu giờ chiều nay, làm một số tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh… trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, TP Đà Nẵng bị ngập nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

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Đường Hùng Vường, phường Tam Kỳ bị ngập sâu

Một số đoạn ngập sâu, phương tiện bị chết máy, nhiều người đi xe máy phải dắt bộ hoặc đưa lên vỉa hè để tránh đoạn ngập.

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Giăng dây cảnh báo đoạn đường ngập sâu

Chính quyền các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch huy động lực lượng Công an, Quân sự phân luồng, hướng dẫn người dân qua lại các khu vực ngập nước, nhằm đảm bảo an toàn.

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Người đi xe máy phải leo lên lề đường để di chuyển
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Lực lượng chức năng hướng dẫn người, phương tiện không đi vào đoạn đường ngập

Các lực lượng công an, quân sự phân luồng, hướng dẫn người dân qua lại các khu vực ngập nước, hỗ trợ đưa các phương tiện bị chết máy do ngập nước.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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