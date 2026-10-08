Mưa lớn, nhiều tuyến đường phía Nam Đà Nẵng ngập nước
VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều ngày 8/10 làm một số tuyến đường trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) bị ngập nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.
Mưa lớn vào đầu giờ chiều nay, làm một số tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh… trên địa bàn các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, TP Đà Nẵng bị ngập nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.
Một số đoạn ngập sâu, phương tiện bị chết máy, nhiều người đi xe máy phải dắt bộ hoặc đưa lên vỉa hè để tránh đoạn ngập.
Chính quyền các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch huy động lực lượng Công an, Quân sự phân luồng, hướng dẫn người dân qua lại các khu vực ngập nước, nhằm đảm bảo an toàn.
Các lực lượng công an, quân sự phân luồng, hướng dẫn người dân qua lại các khu vực ngập nước, hỗ trợ đưa các phương tiện bị chết máy do ngập nước.