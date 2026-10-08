Mưa lớn, nước tràn vào hầm xe nhà dân ở TP.HCM khiến nhiều tài sản bị ngập sâu

Theo người dân sống tại khu dân cư Cityland Park Hills (đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) khoảng gần 18 giờ ngày 7/10, mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Nước từ khu vực đường Phan Văn Trị tràn vào khu dân cư và các tầng hầm, khiến ít nhất 6 căn nhà trong khu dân cư bị nước tràn vào, gây ngập cả trong nhà tới tận sáng hôm sau.

Trong sáng ngày 8/10, lượng nước còn lại trong các tầng hầm vẫn nhiều sau trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối hôm trước. Nhiều người tất bật dọn dẹp lại đồ đạc và nhanh chóng bơm nước từ hầm ra ngoài, cứu hàng chục xe máy mắc kẹt do ngập nước.

Khu vực tầng hầm của nhiều nhà chìm trong nước (Ảnh: Anh Tú).

Tại một chi nhánh ngân hàng, hầm để xe vẫn còn ngổn ngang nước. Mực nước trong hầm sáng nay vẫn ngập hơn 1m, hàng chục xe máy vẫn còn ngập sâu.

Theo nhân viên tại đây, cơn mưa lớn vào chiều tối qua đã khiến đường Phan Văn Trị ngập sâu, sau đó nước nhanh chóng tràn vào bên trong hầm để xe. Cùng thời điểm, nhiều nhân viên vẫn còn làm việc nên xe máy vẫn còn kẹt và bị ngập trong hầm. Đến tối 7/10, mực nước trong hầm xe cao đến ngang cổ người lớn (khoảng hơn 1,5m). Trong sáng nay (8/10), các nhân viên ngân hàng tích cực bơm nước ra ngoài. Một số hầm xe của các công ty khác cũng chìm trong nước với mức ngập cao và đang tìm cách thuê đơn vị bơm nước ra ngoài.

Tại một văn phòng công ty gần đó, thời điểm mưa lớn xảy ra, các nhân viên vẫn đang làm việc trên lầu. Đến khi phát hiện nước tràn xuống kiểm tra, nước đã ngập tới cổ chân và nhanh chóng dâng cao. Nhiều xe máy bị ngập sâu tới yên. Những người có mặt tại hiện trường phải chật vật đưa xe ra ngoài để chờ cứu hộ và sửa chữa.

Tới gần trưa ngày 8/10, người dân sống tại KDC Cityland vẫn phải bơm nước (Ảnh: Anh Tú)

Một người dân sống tại khu vực này chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm ông chứng kiến cảnh nước ngập sâu như vậy. Tối 7/10, dù gia đình đã chủ động đóng cửa, nước vẫn tràn vào tầng hầm. Chỉ trong ít phút, nước dâng sâu tới ngực. Hai xe máy cùng nhiều vật dụng trong hầm bị ngâm trong nước.

Ban đầu gia đình chủ động kê cao đồ đạc, máy móc vì nghĩ nơi này cao nhất Gò Vấp, cùng lắm chỉ ngập hơn chút so với những lần trước. Tuy nhiên, nước dâng nhanh, từ mức quá đầu gối lên cao trong thời gian ngắn nên gia đình không kịp lội vào hầm để lấy đồ.

Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, nước ngập còn ảnh hưởng đến hệ thống điện tại một số tòa nhà trong khu vực. Tại đây, các tầng hầm bình thường có máy bơm tự động nhưng khi xảy ra ngập có sự cố mất điện nên máy bơm không hoạt động. Các hộ dân và doanh nghiệp phải thuê máy bơm công suất lớn từ bên ngoài để hút nước.