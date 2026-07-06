Sau hoàn lưu bão số 1, Sơn La thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, mưa lũ làm 8 nhà bị sạt lở, hơn 70ha lúa bị cuốn trôi, bồi lấp; gần 20 tấn cá, 1 con trâu bị cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện lưới bị hư hỏng, sạt lở. Thiệt hại ghi nhận chủ yếu ở các xã Mường La, Chiềng Lao, Ngọc Chiến (khu vực huyện Mường La cũ).

Cấp điện trở lại cho vùng lũ Sơn La

Trước dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, các địa phương đã và đang tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tuyến đường giao thông bị hư hỏng do mưa lũ

Huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản; rà soát diện tích bị thiệt hại để tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định.