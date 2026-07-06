English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sau hoàn lưu bão số 1, Sơn La thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng

Thứ Hai, 21:05, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ ngày 5 - 6/7, mưa lớn tại nhiều khu vực trên địa bàn Sơn La đã gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, mưa lũ làm 8 nhà bị sạt lở, hơn 70ha lúa bị cuốn trôi, bồi lấp; gần 20 tấn cá, 1 con trâu bị cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện lưới bị hư hỏng, sạt lở. Thiệt hại ghi nhận chủ yếu ở các xã Mường La, Chiềng Lao, Ngọc Chiến (khu vực huyện Mường La cũ).

sau hoan luu bao so 1, son la thiet hai hon 3,6 ty dong hinh anh 1
Cấp điện trở lại cho vùng lũ Sơn La

Trước dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, các địa phương đã và đang tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

sau hoan luu bao so 1, son la thiet hai hon 3,6 ty dong hinh anh 2
Tuyến đường giao thông bị hư hỏng do mưa lũ

Huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản; rà soát diện tích bị thiệt hại để tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định.

 
Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025
Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Sơn La thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 53,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025

Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Sơn La thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 53,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nước lũ trên suối dâng cao, nhiều tuyến đường ở Sơn La bị ảnh hưởng
Nước lũ trên suối dâng cao, nhiều tuyến đường ở Sơn La bị ảnh hưởng

VOV.VN - Mưa rất to từ đêm 4-5/7 khiến nhiều khu vực ở Sơn La ghi nhận lượng mưa gần 250mm, nước lũ trên suối dâng cao, nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng.

Nước lũ trên suối dâng cao, nhiều tuyến đường ở Sơn La bị ảnh hưởng

Nước lũ trên suối dâng cao, nhiều tuyến đường ở Sơn La bị ảnh hưởng

VOV.VN - Mưa rất to từ đêm 4-5/7 khiến nhiều khu vực ở Sơn La ghi nhận lượng mưa gần 250mm, nước lũ trên suối dâng cao, nhiều tuyến đường bị ảnh hưởng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La
Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La

VOV.VN - Các dự án sắp xếp dân cư, sửa chữa đường giao thông, cầu qua sông, trường học... vùng thiên tai và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang được tỉnh Sơn La quan tâm đôn đốc, đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn và sớm hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng phục vụ người dân.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La

VOV.VN - Các dự án sắp xếp dân cư, sửa chữa đường giao thông, cầu qua sông, trường học... vùng thiên tai và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang được tỉnh Sơn La quan tâm đôn đốc, đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn và sớm hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng phục vụ người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục