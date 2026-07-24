Mưa lớn tiếp diễn tại Mường Than, Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 tiếp tục bị chia cắt

Video mưa lớn tiếp tục gây ngập úng, sạt lở tại Mường Than (Nguồn Cổng thông tin điện tử xã Mường Than)

Sáng nay, tại Km353+800 Quốc lộ 32, khu vực Bản Chít (Đội 11 cũ), nơi từng là tâm lũ ngày 17/7 vừa qua, mưa lớn khiến đất đá từ taluy tiếp tục tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao, chảy xiết qua mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên Quốc lộ 279, tại khu vực Km156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt.

Tuyến quốc lộ 32, nơi tâm lũ Mường Than ngày 17/7 vừa qua nay lũ tiếp tục đổ về, chảy xiết

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu đã lập chốt cảnh báo, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình qua xã Mường Than trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 tạm dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu, lựa chọn lộ trình thay thế. Tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm ngập sâu, sạt lở hoặc khu vực đang bị dòng lũ chia cắt; chấp hành nghiêm sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Việc mưa lớn tiếp tục xảy ra trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiến hành, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đồng thời duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đang gây thêm nhiều khó khăn cho chính quyền và các lực lượng trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17/7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.

Ông Hoàng Phi Hùng cho biết: "Xã cũng đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với đợt mưa lớn này, và cũng đã khuyến cáo, cử lực lượng ứng trực tại hai đầu đoạn đường khu vực nước đang đổ về gây ách tắc giao thông. Nhận thức của người dân cũng đã nâng lên rõ rệt khi có cảnh báo mưa lớn thì cũng đã chủ động di dời khỏi vùng sạt lở. Hiện nay xã cũng đang tiếp tục rà soát tiếp những điểm có nguy cơ sạt lở và tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân sau đó tổ chức di dời dân đến nơi ở mới đảm bảo an toàn".

Trước đó, đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 17/7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mường Than, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, hư hỏng, giao thông trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 bị tê liệt. Riêng các đoạn Km354+150 đến Km354+650 Quốc lộ 32 và Km156+700 đến Km156+800, Km159+200 đến Km159+300 Quốc lộ 279 qua Mường Than đã được Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục.