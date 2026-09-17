Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 nhà dân, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Mưa lớn tại các tỉnh từ trung du, đồng bằng Bắc bộ đến Thanh Hóa và khu vực Trung bộ trong ngày 17/9 tiếp tục gây ngập lụt diện rộng, trong khi lũ trên nhiều tuyến sông vẫn ở mức cao trên báo động 3. Đến 18h ngày 17, mưa lũ đã làm 16.310 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa hơn 8.400 nhà, Ninh Bình gần 4.800 nhà và Hà Nội hơn 2.200 nhà. Ngoài ra, 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng. Ba người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Một đoạn đường nhựa khu vực cầu Đá Hàn (xã Quỳnh Thắng, Nghệ An) hư hỏng, vỡ nát do mưa lũ.

Mưa lũ cũng làm hơn 22.400ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại; hơn 2.100 ha cây trồng khác và trên 1.175 ha diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. 15 điểm trường bị ngập. Trên các tuyến giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn ngập sâu khoảng 1 mét, hành khách phải chuyển tải bằng đường bộ.

Trước tình hình này, các địa phương đã vận hành trạm bơm, cống tiêu úng, bảo vệ đê điều và tổ chức phân luồng giao thông. 1.712 nhà dân được hỗ trợ di dời, sơ tán khẩn cấp, riêng Thanh Hóa hơn 1.000 nhà. Các sự cố đê điều tại Ninh Bình và Hà Nội đã được huy động lực lượng xử lý.

Dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 180mm. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, duy trì trực ban 24/24 giờ, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu, đồng thời chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt sâu.

Hà Nội: Hơn 10.600 người bị ảnh hưởng do ngập lụt

Mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to tiếp tục gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến chiều tối ngày 17/9, toàn thành phố ghi nhận 2.389 hộ với hơn 10.600 người bị ảnh hưởng, trong đó 46 hộ, 179 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở, giao thông và sản xuất. Có hơn 2.200 nhà dân bị ngập; trên 18,8km đường giao thông bị ảnh hưởng. Khoảng 7,4km đê, bờ bao và hơn 5km bờ kênh thủy lợi bị ngập tràn, một số vị trí bờ kênh xảy ra sự cố. 7 cơ sở giáo dục, 3 nhà trạm bơm và một số công trình khác cũng bị ảnh hưởng.

Trong sản xuất nông nghiệp, gần 2.780ha lúa, mạ bị ảnh hưởng; rau màu hơn 860ha, cây ăn quả hơn 627ha. Hơn 38.000 con gia cầm và một số gia súc phải di dời để tránh thiệt hại.

Hà Nội nhiều tuyến đường ngập lụt do mưa lớn.

Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố đã kiểm tra thực tế các khu vực ngập lụt ven sông Bùi, đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường ứng trực, cảnh báo và hỗ trợ người dân. Thành phố đang vận hành 247 trạm bơm thủy lợi với 1.100 máy, tổng công suất hơn 3,64 triệu mét khối mỗi giờ; hệ thống thoát nước đô thị cũng được tăng cường vận hành. Đến nay, hơn 2.290 lượt người cùng 87 lượt phương tiện đã được huy động để ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mưa lớn trên trên diện rộng gây ngập, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Mưa lớn kéo dài ở khu vực phía Bắc khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Hàng nghìn học sinh ở Hà Nội, Nghệ An, Phú Thọ đã phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại tỉnh Nghệ An, do mưa lớn, nước lũ ở các sông, suối dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trong ngày 17/9, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Tại xã Nghĩa Đàn Nghệ An, hàng nghìn học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS chưa thể đến trường do mưa lớn kéo dài, nước sông Sào dâng nhanh. Phân hiệu Trường Tiểu học Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai) thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học do nước dâng cao đã tràn vào phòng học tại dãy nhà 2 tầng. Nhiều tuyến đường đến trường cũng bị ngập, học sinh không thể di chuyển an toàn.

Bà Hồ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Mai 1, tỉnh Nghệ An cho biết: "Hiện nước đã rút và giáo viên đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn nước ở khu vực sân trường thì nơi ngập sâu nhất phải đến 30cm. Nếu như không mưa nữa thì sáng mai nước sẽ rút hết và nhà trường sẽ vẫn cho học sinh quay lại trường. Các con đường xung quanh nước cũng đã rút hết".

Tại tỉnh Phú Thọ, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, sạt lở và chia cắt nhiều nơi, ở các xã miền núi thuộc khu vực tỉnh Hoà Bình và Phú Thọ trước đây khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp khó khăn. Vì vậy, một số trường đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 15/9. Ông Phùng Quốc Lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, các cơ sở giáo dục đã chủ động thông báo tới cha mẹ học sinh và các em học sinh cho nghỉ học kịp thời nên học sinh và thầy cô đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hôm nay lượng mưa đã giảm, tuy nhiên qua kiểm tra thì một số cơ sở trường học cũng ảnh hưởng do lũ lụt. Các trường cũng như cấp ủy chính quyền địa phương đã kiểm đếm và chuẩn bị tu sửa, sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục được thực hiện bình thường.

Thành phố Hà Nội, nhiều nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã cho học sinh nghỉ học ngày 17/9, một số trường chuyển sang học trực tuyến.

Các sở giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các trường thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp, chỉ cho học sinh trở lại trường học khi điều kiện an toàn được đảm bảo.