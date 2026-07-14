Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích trong vụ 3 người bị sóng cuốn trôi ở Quảng Ngãi

Nạn nhân được tìm thấy vào lúc 0h25 ngày 14/7 tại khu vực biển xảy ra vụ việc. Sau đó, thi thể cháu được đưa về gia đình lo hậu sự. Chính quyền phường Sa Huỳnh đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức an táng.

Khu vực bờ biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 17h45 phút ngày 12/7, bà Bùi Thị Trầm (67 tuổi), bà Lê Thị Chờ (60 tuổi) và cháu Võ Văn Thành Nhân (5 tuổi, cháu ngoại bà Chờ) cùng trú tại tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh xuống tắm tại khu vực bãi biển thuộc bờ kè Thạch By 2. Trong lúc tắm, cả 3 bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 18h20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Trầm và bà Lê Thị Chờ. Riêng cháu Võ Văn Thành Nhân vẫn mất tích. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể cháu vào rạng sáng nay (14/7).