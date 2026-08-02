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Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lũ cuốn 3 trẻ em ở Sơn La

Chủ Nhật, 09:54, 02/08/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ cuốn trôi 3 trẻ em tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Như tin đã đưa, cuối giờ chiều qua (1/8), mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Đến khoảng 19h, người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt dưới suối tại bản Chéo Bau và trình báo chính quyền địa phương. Sau đó, gia đình phối hợp với lực lượng tại chỗ bản Chéo Bau tổ chức tìm kiếm và xác định có 3 người mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Gia Phù đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân, cùng người dân trong bản triển khai công tác tìm kiếm theo phương châm "4 tại chỗ".

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Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy sáng nay (2/8)

Quá trình xác minh cho thấy, cháu T.T.L, sinh năm 2012, điều khiển xe máy chở theo hai em là T.T.N, sinh năm 2021 và T.T.T, sinh năm 2023 đi làm nương nhưng không trở về.

Đêm 1/8, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể hai nạn nhân gồm T.T.L và T.T.N;. Đến sáng nay (2/8), thi thể nạn nhân T.T.T tiếp tục được phát hiện cách vị trí xe máy khoảng 4km.

Chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự theo phong tục địa phương và tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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