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Lâm Đồng chủ động ứng phó trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm

Thứ Hai, 20:31, 21/09/2026
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VOV.VN - Tại tỉnh Lâm Đồng trong hơn 20 giờ qua, nhiều khu vực đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trước dự báo đêm nay tiếp tục có mưa và 32 xã, phường đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, chính quyền các địa phương đang chủ động triển khai công tác ứng phó.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, chính quyền 124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh tiếp tục cắt cử lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

lam Dong chu dong ung pho truoc nguy co lu quet, sat lo dat trong dem hinh anh 1
Lực lượng chức năng xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên theo dõi, rà soát các khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra lũ quét để chủ động ứng phó.

Với 32 xã, phường được dự báo có nguy cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong đêm, lực lượng chức năng tại chỗ đã tổ chức rà soát, kiểm tra những khu vực trũng thấp, ven sông suối nhằm kịp thời phát hiện xử lý ngay những tình huống nguy hiểm.

Đối với những địa phương đã xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá trong những ngày vừa qua, như: Quảng Sơn, D’ran, Cát Tiên 3… chính quyền địa phương tổ chức canh trực không để người dân di chuyển tới các khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng và phương tiện để có thể tổ chức triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trong đêm.

lam Dong chu dong ung pho truoc nguy co lu quet, sat lo dat trong dem hinh anh 2
Các địa phương của tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng lực lượng, phương án để có thể tổ chức triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trong đêm.

Theo ông Trần Quang Trừng, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng, địa phương vừa tổ chức di dời 25 hộ dân ra khỏi vùng ngập do lũ quét gây ra, cho biết: “Địa phương đã cắt cử lực lượng trực để sẵn sàng chỉ huy trong điều kiện thời tiết xấu. Bố trí lực lượng xung kích công an, quân sự trực sẵn sàng 100% quân số. Lực lượng tại các thôn cũng đã sẵn sàng. Địa phương đã tuyên truyền rất là sâu rộng đến từng nhà, từng khu dân cư và theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết, tình hình mực nước cũng như là lượng mưa trên địa bàn để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra với quan điểm chủ động, ứng phó trước và 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn đến mức cao nhất cho bà con nhân dân trong khu vực”.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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