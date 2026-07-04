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Mưa rất to ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, có nơi vượt 500mm

Thứ Bảy, 09:40, 04/07/2026
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VOV.VN - Từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ trên 500mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; riêng khu vực Đông Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

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Mưa lớn trên diện rộng tại khu vực ven biển và tuyến đảo của tỉnh Quảng Ninh (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 3/7 và sáng sớm 4/7, Quảng Ninh, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 3/7 đến 8h ngày 4/7 tại một số nơi vượt 60mm, trong đó trạm Linh Huỳnh (An Giang) ghi nhận 162,2mm; trạm Bốn Tổng (Cần Thơ) 68mm; trạm Văn Lem 1 (Quảng Ngãi) 64,4mm.

Trong ngày và đêm 4/7, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác tiếp diễn với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 5/7, mưa lớn tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ giảm dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

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Bão số 1 áp sát Bạch Long Vĩ, Đông Bắc Bộ có nơi mưa trên 500mm

VOV.VN - Sáng 4/7, tâm bão số 1 cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo bão di chuyển lên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc rồi suy yếu dần, trong khi hoàn lưu bão gây biển động mạnh và mưa rất to tại Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, có nơi trên 500mm.

PV/VOV.VN
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