Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hàng tông, 3 người bị thương

Trưa 5/4, tại Km1592 tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thôn 9, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ô tô biển số 86A-106.xx do ông P.H (66 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ) điều khiển, chở theo 3 người thân, lưu thông từ đường ĐT720 vào khu vực rừng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: B.H)

Khi ô tô lưu thông đến vị trí trên là đường ngang tự mở và băng qua đường sắt thì va chạm với tàu hỏa chở hàng mang số hiệu HH10, khiến 3 người trên xe bị thương.

Tại hiện trường, ô tô bị văng ra khỏi đường sắt, phần đuôi hư hỏng nặng. Tàu hàng dừng lại để xử lý vụ việc, sau khoảng 30 phút tiếp tục hành trình.

Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt, phối hợp với ngành đường sắt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.