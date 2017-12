Năm 2018 không để hình thành các điểm nóng, khiếu kiện đông người

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ trực tuyến với địa phương sáng 29/12, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đề nghị các địa phương tăng cường đối thoại với nhân dân... có giải pháp đồng bộ, thấu đáo, thận trọng khi giải quyết việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an sẽ ban hành Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và Trật tự an toàn xã hội 2018, đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương sớm làm việc với công an các tỉnh, thành phố, sớm ban hành Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

“Đề nghị các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường đối thoại với nhân dân; tổ chức rà soát, phân tích từng vụ việc cụ thể, bức xúc, không để hình thành các điểm nóng; nghiên cứu các nội dung, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện đông người để có kế hoạch đối thoại, giải quyết dứt điểm, hài hòa lợi ích của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; có giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, thấu đáo, thận trọng khi giải quyết việc cưỡng chế, chuẩn bị kỹ phương án khi cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, nhất là các địa phương phục vụ phát triển hạ tầng cũng như phát triển kinh tế” – Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước; tăng cường nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, khắc phục lỗ hổng về an ninh mạng.

Trước đó, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Thượng tướng Tô Lâm nhận định: Công tác đảm bảo an ninh trật tự có nhiều thách thức; nhưng công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017, tạo ra được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước.

Lực lượng Công an đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước.

Thứ hai là đã triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là năm APEC và đỉnh cao là tuần lễ cấp cao APEC - đã nhận được sự đánh giá cao của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thứ ba là tập trung chỉ đạo, đảm bảo an ninh kinh tế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường rất thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế trong môi trường chung. Những thành quả kinh tế có đóng góp của lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn để phát triển.

Thứ tư là thành quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người dân để phục vụ phát triển. Tình hình tội phạm đã được kiềm chế. So với 2016, tỷ lệ phạm pháp, tội phạm giảm 3%. Việc điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ cao - trên 80%. Các chỉ tiêu Quốc hội đặt ra đều vượt, trong đó chỉ tiêu phòng chống tội phạm vượt 10%.

Lực lượng Công an cũng đã tập trung triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra để truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn…

Về con số cụ thể, Thượng tướng Tô Lâm cho biết: Trong năm, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự về quản lý kinh tế, tăng 336 vụ so với 2016; 185 vụ về tham hũng, chức vụ; 3.945 vụ buôn lậu, tăng 626 vụ; 604 vụ trốn thuế; 19.397 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tăng 1700 vụ.

Thứ năm là chủ động tham mưu phối hợp giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện, đình công, lãn công; tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; qua đó tạo môi trường ổn định, an toàn cho hoạt động của DN, các nhà đầu tư…/.

