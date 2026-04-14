Khách du lịch đến Đặc khu Phú Quý trong quý I tăng mạnh

Từ đầu năm đến nay Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã đón hơn 41.700 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 2.100 lượt khách quốc tế. Đặc khu đã đặt mục tiêu cả năm đón 173.000 lượt khách.

Khách du lịch đến thăm cột cờ tổ quốc trên Đặc khu Phú Quý

Theo UBND đặc khu, mục tiêu này là khả thi vì lượng khách du lịch vẫn tăng đều đặn, từ 40.000 lượt khách năm 2022 lên 155.000 lượt năm 2025. Lợi thế môi trường, văn hóa xã hội ở Phú Quý được phát huy; loại hình du lịch ngày càng đa dạng, như du lịch sinh thái biển, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao biển… đã giúp hòn đảo giữ được du khách.

“Tôi đã đến đây được 3 ngày, cảm thấy đi du lịch Phú Quý mang lại những trải nghiệm rất tuyệt vời. Người dân ở đây rất chú trọng bảo vệ môi trường, nhưng rất cởi mở dễ thương với các du khách. Giá cả chi tiêu ở Phú Quý rất hợp lý hoàn toàn không bị thương mại hóa. Những trải nghiệm đối với Phú Quý từ lần trước tôi đến đây, đến lần này vẫn mang lại những cảm xúc rất là tốt”, chị Ngô Thị Hồng Ánh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Khách du lịch ra đảo Hòn Tranh trải nghiệm lặn biển

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cách đất liền khoảng 120km, có diện tích tự nhiên hơn 17km² gồm nhiều đảo nhỏ với dân số hơn 30.000 người.

Để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển đảo, chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục khó khăn về hạ tầng giao thông, dịch vụ vận tải; cơ sở lưu trú; bảo đảm nguồn nước ngọt và tính tới phương án đầu tư xây dựng đường hàng không để khách du lịch vẫn đến được đảo trong những thời điểm biển động.

Du khách đón bình minh trên biển Phú Quý