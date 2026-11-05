Nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân miền núi

Sự đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến các chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế đã giúp nâng cao rõ rệt chất lượng khám chữa bệnh tại các địa bàn miền núi khó khăn.

Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế, bác sĩ A Viết Bình, người dân tộc Cơ Tu quyết định gắn bó với Trạm y tế xã miền núi Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng (tức huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ). Nhằm giúp bà con vùng cao đỡ phải đi xa chữa bệnh, anh đã chủ động học thêm chuyên khoa lao để nâng cao năng lực chẩn đoán ngay từ tuyến cơ sở.

Bác sĩ A Viết Bình, Giám đốc Trạm y tế xã Bến Giằng

Hiện nay, Trạm Y tế xã Bến Giằng vận hành mô hình 3 điểm khám với 13 cán bộ, nhân viên y tế. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khoảng 40 lượt bệnh nhân đến sơ cứu và khám chữa bệnh thông thường. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bà con và giảm áp lực chuyển tuyến, bác sĩ A Viết Bình, Giám đốc Trạm y tế kiến nghị ngành y tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục đào tạo nhân lực và sớm trang bị thêm các loại máy móc thiết yếu như X-quang hay siêu âm.

“Những bệnh cấp cứu họ không đến trạm y tế được mình phải đến tận nhà để sở cấp cứu cho bệnh nhân. Dù khó khăn như vậy, những năm qua, đặc biệt sau khi sáp nhập trạm y tế xã thuộc UBND xã rất thuận lợi. Về Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ cho trạm y tế một số trang thiết bị cơ bản trong chuyển đổi số như máy tính, máy photo giúp công tác khám chữa bệnh tốt hơn”.

Bác sĩ A Viết Bình, Giám đốc Trạm y tế xã miền núi Bến Giằng khám bệnh cho đồng bào Cơ Tu

Sau sáp nhập, xã miền núi Bến Giằng có địa bàn rộng hơn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng lên rõ rệt, trong khi điều kiện đi lại giữa các thôn, bản vẫn còn khó khăn. Ông Zơ Râm Thực, Phó Chủ tịch UBND xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng cho biết: thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ nguồn lực mua sắm trang thiết bị đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân.

Theo ông Ông Zơ Râm Thực, nếu được đầu tư đồng bộ, từ bác sĩ, thiết bị đến đào tạo chuyên môn, trạm Y tế xã sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn, giảm áp lực chuyển tuyến.

“Nguồn nhân lực trạm y tế chưa đảm bảo, các điều kiện khám chữa bệnh khó khăn. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để người dân được tiếp cận khám chữa bệnh. Mong quan tâm đào tạo bác sĩ, cử cán bộ bác sĩ có chuyên môn cao về trạm y tế xã để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y sĩ. Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND xã đã dành nguồn lực hỗ trợ trạm y tế mua sắm các trang thiết bị khám, chữa bệnh cho người dân.”

Trạm Y tế xã miền núi Bến Giằng

Ông Tơ Ngôl Vui, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng cho biết: Đơn vị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân khu vực địa bàn 6 xã thuộc huyện Nam Giang cũ gồm Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, La Êê, Đắc Pring. Thời gian qua, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng quan tâm, hỗ trợ cử cán bộ tập huấn nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ để khám chữa bệnh cho nhân dân.

“Trong những năm qua, nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Trung tâm y tế khu vực thực hiện chức năng, nhiệm vụ khám cho người dân tại khu vực Nam Giang. Để triển khai tốt cho người dân khu vực miền núi, thứ nhất phải có chính sách thu hút nhân lực, đặc biệt là vấn đề công tác đào tạo, có chính sách trong vấn đề đào tạo cho người đồng bào dân tộc thiểu số, họ đã gắn bó ở đây. Song song với đó phải có đầu tư hạ tầng và trang thiết bị, sau khi học đa khoa tiếp tục đào tạo chuyên sâu mới đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn miền núi và khu vực biên giới”.

Sau khi sáp nhập, thành phố Đà Nẵng có 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm trước đây, hệ thống cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực y bác sĩ khu vực này còn nhiều hạn chế và thiếu thốn. Tuy nhiên, nhiều năm nay, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố Đà Nẵng từng bước đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, đặc biệt là chính sách đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ y bác sĩ. Nhờ đó chất lượng khám chữa bệnh y tế cơ sở ngày càng được nâng cao.

Báo cáo của Sở y tế thành phố Đà Nẵng, toàn khu vực miền núi hiện có 1.349 cán bộ, viên chức y tế công tác tại 9 Trung tâm y tế khu vực và 37 trạm Y tế xã. Trong đó, có 247 bác sĩ, 100% trạm y tế xã (37/37 trạm) đều có bác sĩ làm việc. Tỷ lệ nhân lực nữ đạt 69,16% (933 người) và nhân lực là người dân tộc thiểu số đạt 39,14% (528 người), thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng địa phương.

Cán bộ Trung tâm y tế khu vực Thạnh Mỹ luôn nỗ lực thực hiện tốt lĩnh vực y tế cộng đồng

Theo ông Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở y tế thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí đầu tư cho khu vực miền núi đạt hơn 665 tỷ đồng. Các cơ sở y tế đã đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh thường xuyên, đồng thời kiểm soát và dập dịch kịp thời các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng. Tuy nhiên khó khăn về nhân lực trình độ cao, mặc dù 100% trạm y tế có bác sĩ nhưng 17 trạm chỉ có 1 bác sĩ và 13 trạm có 2 bác sĩ. Trình độ sau đại học ở tuyến xã mới đạt 5,56% (4/72 bác sĩ). Toàn hệ thống vẫn còn thiếu khoảng 183 bác sĩ để đạt mục tiêu 4 bác sĩ/trạm y tế. Nhiều hạng mục cơ sở vật chất qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, trang thiết bị chuyên sâu còn thiếu và chưa đồng bộ.

Ông Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, giai đoạn 2026-2027, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch điều động, biệt phái, luân phiên bác sĩ có thời hạn từ bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện chuyên khoa và Trung tâm y tế khu vực hỗ trợ trực tiếp cho các trạm y tế.

“Ngành y tế xác định là nâng cao chất lượng y tế miền núi là điều kiện để đảm bảo công bằng trong thụ hưởng dịch vụ y tế và phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương. Trong thời gian qua, ngành y tế đã nỗ lực duy trì và từng bước cải thiện mạng lưới y tế cơ sở. Sở y tế đề xuất UBND thành phố ưu tiên bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để cải tạo, nâng cấp toàn diện 9 Trung tâm y tế khu vực theo nguyên tắc “hạ tầng đi trước một bước”. Đồng thời đẩy mạnh cải thiện điều kiện làm việc, trang bị hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và mở rộng hội chẩn khám chữa bệnh từ xa, giúp người dân vùng cao tiếp cận chuyên gia tuyến trên ngay tại trung tâm y tế xã”.