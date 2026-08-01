Nâng mức trợ cấp người có công, sửa chữa 100% công trình ghi công liệt sĩ

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Một trong những nội dung nổi bật của Kế hoạch là hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó điều chỉnh, nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là đối với thương binh nặng. Đồng thời, các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1471/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Chỉnh trang toàn bộ công trình ghi công liệt sĩ, đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, Kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về công tác đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi cả nước.

Theo đó, 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương sẽ được rà soát, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang. Hệ thống nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ và các công trình ghi công khác sẽ được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm điều kiện khang trang, đáp ứng yêu cầu tri ân và giáo dục truyền thống. Chính phủ cũng khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có một đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Đối với hệ thống cơ sở chăm sóc người có công, Kế hoạch yêu cầu hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức năng ngày càng tốt hơn, phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Song song với đó, các địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% việc hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Kế hoạch cũng khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động xã hội hóa, trao tặng nhà ở hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt cho 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch sẽ phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm và vùng lõi.

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, Kế hoạch yêu cầu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề "80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - Củng cố niềm tin - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác người có công.

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ phải được tổ chức theo hướng trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí và gắn trực tiếp với việc chăm lo đời sống người có công.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội hóa; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát trong phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên cả nước.