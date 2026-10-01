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Nâng nền Quốc lộ 13 ở TP.HCM, chủ đầu tư lý giải và lên phương án hỗ trợ

Thứ Năm, 10:05, 01/10/2026
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VOV.VN - Trước phản ánh về việc nâng nền dự án mở rộng Quốc lộ 13 khiến 126 hộ dân gặp khó khăn do chênh lệch độ cao, chủ đầu tư Becamex IJC cho biết đây là yêu cầu kỹ thuật để chống ngập. Chủ đầu tư cam kết hỗ trợ người dân bằng cách xây bậc tam cấp, đổ ram dốc và làm hệ thống thoát nước.

Không đủ khả năng tự nâng nền nhà

Nắng thì bụi, mưa thì ngập, nước tràn vào nhà khiến người dân phải liên tục tát nước. Việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Đó là cảnh nhiều hộ dân ven đường đang phải chịu do ảnh hưởng từ việc nâng nền thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình, TP.HCM mà VOV từng phản ánh.

Tại một số vị trí, nền đường mới cao hơn đáng kể so với nền nhà; cống, hố ga đang thi công nhô cao gần cả mét so với nền nhà và mặt đường cũ, gây trở ngại cho lối ra vào. Một số hộ phải kê cầu tạm hoặc đổ thêm đất đá để đi lại, đồng thời lo không đủ kinh phí nâng nền nhà theo mặt đường.

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Cống, hố ga đang thi công nhô cao gần cả mét so với nền nhà và mặt đường cũ, người dân than phiền không đủ khả năng để nâng nền nhà. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Bà Lê Thị Mai Trinh, người dân sống ven Quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu, cho biết việc chênh lệch cao độ khiến khách hàng khó tiếp cận cửa hàng, hoạt động kinh doanh của gia đình bà gần như đình trệ.

“Phía bên này đường chúng tôi không bị giải toả nên không được bồi thường. Khi làm đường, cũng không được thông báo trước là mặt đường sẽ nâng cao đến mức nào. Chỉ khi công trình được xây lên, tôi mới biết mặt đường đã cao gần nửa căn nhà của mình. Nói chung, người dân ai cũng ủng hộ việc làm đường, nhưng công trình hiện nay rất ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh doanh. Chi phí sửa nhà, nâng nền rất lớn đâu phải chỉ vài triệu đồng. Vì vậy, tôi mong chủ đầu tư có phương án hỗ trợ người dân”, bà Trinh nói.

Ông Trần Minh Quang, một hộ dân khác, cho biết nhà ông thường xuyên bị nước tràn vào khi mưa lớn. Gia đình không thuộc diện giải phóng mặt bằng, bồi thường nên không có khả năng tự nâng nền nhà.

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Do nền nhà thấp hơn mặt đường, nên hễ mưa lớn là người dân phải chịu cảnh nước tràn vào nhà. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Việc ra vào nhà bây giờ rất khó khăn vì lối ra vào đã thành một con dốc, căn nhà như nằm trong hang. Mỗi khi mưa lớn là nước tràn vào nhà. Đợt mưa đầu tiên, nước ngập khoảng 50 cm. Nhà tôi không thuộc diện giải tỏa nên không được đền bù. Tôi chỉ mong chính quyền địa phương can thiệp, hỗ trợ nâng phần nền phía trước cho bằng mặt đường, tạo lối ra vào thuận tiện để gia đình có điều kiện làm ăn thuận lợi hơn”, ông Quang kiến nghị.

Khoảng 126 hộ dân bị ảnh hưởng

Theo ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, TP.HCM, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực giao thông và tạo thuận lợi cho việc đi lại. Tuy nhiên, quá trình thi công đã xuất hiện tình trạng chênh lệch lớn giữa mặt đường và nền nhà dân.

Theo kết quả khảo sát bước đầu, có vị trí mặt đường cao hơn nền nhà dân từ 40 cm đến 1,6 m, ảnh hưởng đến lối ra vào, hệ thống thoát nước và gây nguy cơ ngập cục bộ.

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Do nền nhà thấp hơn mặt đường, nên hễ mưa lớn là nước tràn vào nhà dân. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu đã chỉ đạo cán bộ Phòng Hạ tầng và các khu phố có tuyến đường đi qua khảo sát, rà soát từng trường hợp. Bước đầu ghi nhận có khoảng 126 hộ bị ảnh hưởng do việc thi công của công trình. Toàn bộ những hộ này không nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Trước mắt, địa phương sẽ kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện giải pháp bảo đảm lối đi, khắc phục hệ thống thoát nước, hạn chế bụi và ùn tắc giao thông.

Về lâu dài, ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, cho biết: “Cao độ tuyến đường chênh khá lớn so với nền nhà của các hộ không thuộc diện giải phóng mặt bằng, có nơi từ 40 cm đến 1,6 m, gây nguy cơ ngập cục bộ và ảnh hưởng hệ thống thoát nước. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với chủ đầu tư rà soát, tính toán phương án hỗ trợ để người dân có điều kiện nâng nền tương đồng với mặt đường, thuận tiện hơn trong sinh hoạt và kinh doanh”.

Chủ đầu tư nói lý do nâng mặt đường

Trong văn bản trả lời VOV, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex (Becamex IJC), chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Lê Hồng Phong, cho biết việc nâng cao mặt đường là giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục tình trạng ngập.

Theo Becamex IJC, đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến cầu Tân Phú được xây dựng từ năm 2000. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường xuất hiện tình trạng lún cục bộ do nằm trên khu vực có nền đất yếu; một số vị trí thường xuyên bị ngập khi nước triều trên sông Sài Gòn dâng cao.

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Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, TP.HCM cho biết có khoảng 126 hộ dân của địa phương bị ảnh hưởng do nâng nền Quốc lộ 13. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Chủ đầu tư cho biết đã khảo sát hiện trạng nền đường, cao độ và tình hình ngập trong quá trình chuẩn bị dự án. Theo số liệu của đơn vị này, tại một số thời điểm, mực nước sông Sài Gòn cao hơn mặt đường đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến trạm thu phí trung bình khoảng 0,6m. Việc nâng cao mặt đường cần thiết để chống ngập, cải thiện điều kiện khai thác, nâng khả năng chịu tải và bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị này cũng cho biết đã cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án hạn chế tối đa mức nâng cao mặt đường, đồng thời đáp ứng yêu cầu thoát nước và an toàn. Tại một số đoạn cong, phương án giảm độ dốc siêu cao kết hợp đặt biển hạn chế tốc độ được xem xét.

Theo văn bản trả lời, phương án thiết kế được nghiên cứu theo hướng mặt đường cao hơn mực nước triều thường xuyên 0,1m, thay vì 0,5m như mức tiêu chuẩn.

Phương án nào hỗ trợ người dân

Becamex IJC thừa nhận việc nâng mặt đường làm thay đổi cao độ tại các vị trí tiếp giáp với nhà dân, công trình và lối ra vào hiện hữu. Tại một số đoạn cong, yêu cầu bố trí độ dốc siêu cao cũng khiến điều kiện tiếp cận nhà dân thay đổi.

Chủ đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn nêu trên bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân sinh sống, kinh doanh dọc tuyến, đồng thời cho rằng thời tiết diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiến độ hoàn thiện công trình.

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Việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của các hộ dân ven Quốc lộ 13 đoạn khu vực trên bị đảo lộn. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trái ngược với thông tin của người dân, phía Becamex IJC cho biết đã làm việc trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng, phối hợp với chính quyền địa phương và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ. Cụ thể, đơn vị sẽ xây bậc tam cấp hoặc đổ ram dốc tạo lối lên xuống cho các hộ có nhà giáp mặt đường Quốc lộ 13.

Đối với những hộ có nền thấp hơn mặt đường và không có lối thoát nước mưa, chủ đầu tư đang thi công hệ thống thu gom nước mưa phía nhà dân.

Đơn vị cam kết tiếp tục phối hợp với địa phương và các bên liên quan để ghi nhận, xử lý vấn đề phát sinh, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân.

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Nhiều hộ dân ven Quốc lộ 13 bức xúc khi nền đường được nâng cao cả mét

VOV.VN - Dự án mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình, TP.HCM, đang được triển khai. Tại một số vị trí, nền đường cùng các kết cấu cống, hố ga đang thi công cao hơn đáng kể so với mặt đường cũ và nền nhà, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của nhiều hộ dân ven đường.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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