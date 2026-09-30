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Hễ mưa lớn, người dân ven Quốc lộ 13 đang thi công phải tát nước khỏi nhà

Thứ Tư, 20:25, 30/09/2026
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VOV.VN - Chiều 30/9, mưa lớn khiến nước tràn vào một số nhà dân ven Quốc lộ 13, đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình, TP.HCM. Nền nhà thấp hơn mặt đường, người dân phải tát nước, dùng bao cát đắp bờ ngăn nước tràn vào.

Đây là tình cảnh lặp lại mỗi khi mưa lớn tại một số hộ dân dọc tuyến. Việc tát nước, đắp bao cát trở thành cách ứng phó tạm thời trong lúc dự án mở rộng Quốc lộ 13 đang thi công. Dù đã tìm cách che chắn, nhưng một số căn nhà vẫn bị ngập, nước tràn vào nhà gây khó khăn cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

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Mưa lớn là ngập nước khiến sinh hoạt, kinh doanh của người dân bị đảo lộn. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ghi nhận của phóng viên, không chỉ nhà mặt tiền Quốc lộ 13, các hẻm xung quanh cũng bị ngập nước, thậm chí bị ngập sâu đến đầu gối người lớn. Nhiều xe máy của đi qua bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn ngập. Để tránh ngập và hạn chế ảnh hưởng đến việc buôn bán, một số hộ có điều kiện đã tự bỏ tiền nâng nền nhà.

he mua lon, nguoi dan ven quoc lo 13 dang thi cong phai tat nuoc khoi nha hinh anh 2
Người dân tát nước ngăn tràn vào nhà nhưng nước vẫn tràn. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trước đó, VOV cũng đã phản ánh những bất tiện của các hộ dân khi dự án mở rộng Quốc lộ 13 tại đoạn đường này được thi công, nâng nền. Tại một số vị trí, nền đường mới cao hơn đáng kể so với nền nhà; kết cấu cống, hố ga đang thi công nhô cao cả mét so với nền nhà và mặt đường cũ, gây trở ngại cho lối ra vào.

Một số hộ phải kê cầu tạm hoặc đổ thêm đất đá để đi lại. Bụi từ công trường cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh. Người dân đồng thuận với việc mở rộng tuyến đường nhưng lo ngại khả năng thoát nước và chi phí nâng nền nhà theo mặt đường.

*Một số hình ảnh ghi nhận vào chiều 30/9:

 
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Cơn mưa chiều nay 30/9. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Quốc lộ 13 đoạn trạm thu phí Lái Thiêu lênh láng nước sau cơn mưa chiều 30/9. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Nền nhà thấp hơn mặt đường, hễ mưa là nước tràn vào nhà. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Các hẻm xung quanh cũng bị ngập nước, thậm chí bị ngập sâu đến đầu gối người lớn (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
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Nhiều hộ dân ven Quốc lộ 13 bức xúc khi nền đường được nâng cao cả mét

VOV.VN - Dự án mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình, TP.HCM, đang được triển khai. Tại một số vị trí, nền đường cùng các kết cấu cống, hố ga đang thi công cao hơn đáng kể so với mặt đường cũ và nền nhà, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của nhiều hộ dân ven đường.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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