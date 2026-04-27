Nắng nóng còn kéo dài, mùa mưa đến trễ ở Nam Bộ

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày cuối tháng 4, thời tiết khu vực tiếp tục nghiêng về trạng thái nắng nóng, ít mưa. Nhiệt độ phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Tà Lài (Đồng Nai). Trong khi đó, mưa chuyển mùa hầu như chưa xuất hiện rõ nét, chỉ mới có các cơn mưa dông cục bộ tại một số nơi phía Bắc miền Đông như Đồng Nai, Tây Ninh hay ven biển phía Tây như An Giang.

Tình trạng nắng nóng có thể còn kéo dài ở TP.HCM và Đông Nam bộ trong nhiều ngày tới (Ảnh: P.N)

So với trung bình nhiều năm, mưa năm nay đến muộn khiến tổng lượng mưa tháng 4 hụt đáng kể. Nguyên nhân chính được xác định là do tác động của ENSO đang ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng El Nino. Điều này làm áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, tạo ra trường khí quyển khô và nóng, khiến nắng nóng kéo dài và cản trở sự hình thành mưa diện rộng.

Trong ngắn hạn, từ nay đến đầu tháng 5, mưa dông sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, song chủ yếu mang tính cục bộ vào chiều tối và tối. Một số khu vực thuận lợi cho đối lưu như phía Bắc miền Đông và ven biển phía Tây (An Giang) có thể xuất hiện mưa thường xuyên hơn. Dự báo khoảng ngày 30/4 có thể xảy ra một đợt mưa diện khá rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to, kéo dài vài ngày trước khi giảm dần. Từ khoảng sau ngày 8/5, mưa dông sẽ xuất hiện đều hơn, đánh dấu giai đoạn chuyển sang mùa mưa.

Tuy vậy, mùa mưa năm nay được dự báo đến trễ, khả năng từ giữa tháng 5 mới thực sự bắt đầu. Đáng chú ý, tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa có xu hướng xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Sẽ ít xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài diện rộng, thay vào đó là những khoảng gián đoạn trong mùa mưa.

Dù lượng mưa không quá cao, nguy cơ thời tiết cực đoan vẫn hiện hữu. Giai đoạn chuyển mùa làm khí quyển trở nên bất ổn định, dễ phát sinh các hiện tượng như dông lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá. Đặc biệt, có thể xảy ra các trận mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, gây ngập úng tại đô thị.

Trước diễn biến này, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương khẩn trương rà soát hệ thống thoát nước, đê bao và phương án phòng chống thiên tai. Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra an toàn điện, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sản xuất nông nghiệp phù hợp để giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa sắp tới.