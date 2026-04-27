  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nắng nóng còn kéo dài, mùa mưa đến trễ ở Nam Bộ

Thứ Hai, 22:25, 27/04/2026
VOV.VN - Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao, trong khi mưa chuyển mùa xuất hiện chậm hơn thường lệ. Theo cơ quan khí tượng, xu hướng này có thể còn kéo dài trong ngắn hạn, mùa mưa đến trễ và lượng mưa năm nay nhiều khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày cuối tháng 4, thời tiết khu vực tiếp tục nghiêng về trạng thái nắng nóng, ít mưa. Nhiệt độ phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Tà Lài (Đồng Nai). Trong khi đó, mưa chuyển mùa hầu như chưa xuất hiện rõ nét, chỉ mới có các cơn mưa dông cục bộ tại một số nơi phía Bắc miền Đông như Đồng Nai, Tây Ninh hay ven biển phía Tây như An Giang.

Tình trạng nắng nóng có thể còn kéo dài ở TP.HCM và Đông Nam bộ trong nhiều ngày tới (Ảnh: P.N)

So với trung bình nhiều năm, mưa năm nay đến muộn khiến tổng lượng mưa tháng 4 hụt đáng kể. Nguyên nhân chính được xác định là do tác động của ENSO đang ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng El Nino. Điều này làm áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, tạo ra trường khí quyển khô và nóng, khiến nắng nóng kéo dài và cản trở sự hình thành mưa diện rộng.

Trong ngắn hạn, từ nay đến đầu tháng 5, mưa dông sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, song chủ yếu mang tính cục bộ vào chiều tối và tối. Một số khu vực thuận lợi cho đối lưu như phía Bắc miền Đông và ven biển phía Tây (An Giang) có thể xuất hiện mưa thường xuyên hơn. Dự báo khoảng ngày 30/4 có thể xảy ra một đợt mưa diện khá rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to, kéo dài vài ngày trước khi giảm dần. Từ khoảng sau ngày 8/5, mưa dông sẽ xuất hiện đều hơn, đánh dấu giai đoạn chuyển sang mùa mưa.

Tuy vậy, mùa mưa năm nay được dự báo đến trễ, khả năng từ giữa tháng 5 mới thực sự bắt đầu. Đáng chú ý, tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa có xu hướng xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Sẽ ít xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài diện rộng, thay vào đó là những khoảng gián đoạn trong mùa mưa.

Dù lượng mưa không quá cao, nguy cơ thời tiết cực đoan vẫn hiện hữu. Giai đoạn chuyển mùa làm khí quyển trở nên bất ổn định, dễ phát sinh các hiện tượng như dông lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá. Đặc biệt, có thể xảy ra các trận mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, gây ngập úng tại đô thị.

Trước diễn biến này, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương khẩn trương rà soát hệ thống thoát nước, đê bao và phương án phòng chống thiên tai. Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra an toàn điện, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sản xuất nông nghiệp phù hợp để giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa sắp tới.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Thủ đô Ấn Độ đối mặt "khủng hoảng kép"- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt
VOV.VN - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng, khi ô nhiễm không khí kéo dài cùng với đợt nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của hàng triệu người dân.

Ấn Độ ban hành cảnh báo về tình trạng nắng nóng diện rộng
VOV.VN - Trước tình hình nhiệt độ tăng cao ở nhiều khu vực trên cả nước, Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra các cảnh báo chi tiết về đợt nắng nóng, đồng thời nhận định tình hình có thể tiếp tục xấu đi tại nhiều vùng trong những ngày tới.

New Delhi (Ấn Độ) triển khai loạt biện pháp ứng phó với nắng nóng
VOV.VN - Hôm qua (24/4), chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã khẩn trương rà soát và kích hoạt hàng loạt biện pháp ứng phó nắng nóng sau khi Cục Khí tượng nước này phát cảnh báo về một đợt nắng nóng gay gắt mới tại khu vực thủ đô.

