Thời tiết hôm nay 22/4: Miền Bắc nắng gián đoạn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Thứ Tư, 05:30, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, trong khi miền Bắc trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 21 đến ngày 23/4, thời tiết các khu vực trên cả nước có nhiều biến động, nắng nóng xen kẽ mưa dông.

Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Từ chiều tối 22/4, mưa rào và dông gia tăng, rải rác có nơi mưa to. Sang ngày 23/4, nền nhiệt giảm, thời tiết chuyển mát.

Tại Bắc Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ; ban ngày xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 23/4, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày tiếp tục nắng nóng, riêng phía Bắc khu vực trong ngày 22/4 có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt. Đến chiều tối 23/4, mưa rào và dông rải rác xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi mưa to; Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

thoi tiet hom nay 22 4 mien bac nang gian doan, trung bo nang nong gay gat hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 21, ngày 22/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; riêng khu Tây Bắc 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ; phía Bắc nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

mien_bac.jpg

Thời tiết hôm nay 21/4: Miền Bắc đêm mưa dông, ngày nắng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 21/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa rào, dông rải rác, ban ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C; Vùng núi từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 22/4 thời tiết miền bắc nắng gián đoạn dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
Thời tiết hôm nay 20/4: Mưa rào và dông ở nhiều khu vực

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 19/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật

VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.    

