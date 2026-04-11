Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C nóng kéo dài trong những ngày tới

Thứ Bảy, 15:25, 11/04/2026
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, có nơi vượt 40 độ C. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 11/4, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Độ ẩm thấp phổ biến 35 đến 40%.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ, Đà Nẵng và khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm phổ biến 40 đến 45%.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, từ ngày 12 đến 13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, từ ngày 12 đến 13/4, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế phổ biến 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm 35 đến 40 phần trăm. Khu vực Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ phổ biến 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 40 đến 45%.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm 45 đến 50%. Một số nơi thuộc Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 15 đến 16/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Từ khoảng ngày 17/4, nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức 1, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở mức 2.

Nắng nóng sẽ nguy cơ cao cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài. Dễ gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2–4 độ C hoặc hơn tùy điều kiện bề mặt.

PV/VOV.VN
Thời tiết hôm nay 10/4: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong cả nước, có nơi trên 40 độ
Thời tiết hôm nay 10/4: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong cả nước, có nơi trên 40 độ

VOV.VN - Ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trong cả nước, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt 40 độ C. Chiều tối và đêm, một số khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét.

Thời tiết hôm nay 10/4: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết hôm nay 10/4: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong cả nước, có nơi trên 40 độ

VOV.VN - Ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trong cả nước, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt 40 độ C. Chiều tối và đêm, một số khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét.

Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành bão
Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

