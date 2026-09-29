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Nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Thứ Ba, 16:11, 29/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao như Láng (Hà Nội) 36,8°C, Kim Bôi (Phú Thọ) 36,6°C, Nho Quan (Ninh Bình) 36,3°C và Vinh (Nghệ An) 36,1°C.

nang nong tiep tuc bao trum bac bo va trung bo hinh anh 1
Nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh AI

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Nhiều nơi tiếp tục nắng nóng trên 36°C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Thời gian nóng trong ngày khoảng 11-16h.

Ngày 1/10, nắng nóng tiếp tục xảy ra từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nóng từ 11-16h.

Từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ, mất nước

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng có nguy cơ mất nước khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3°C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

PV/VOV.VN
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