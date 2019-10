Ngập nước, hàng nghìn học sinh miền núi Hà Tĩnh không thể đến trường

Chiều 15/10, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn nhiều ngày qua khiến một số tuyến đường, trường học bị ngập sâu trong nước. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong sáng 15/10, có 22 trường trên địa bàn với tổng số 5.700 học sinh phải nghỉ học.

Ảnh trường THCS Hòa Hải chìm trong biển nước.

Cụ thể, do đường ngập nước nên học sinh các cấp ở xã Hòa Hải buộc phải nghỉ học toàn trường; học sinh ở các xã Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh vắng nhiều. Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê cũng đề nghị Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, phụ huynh kết nối, nắm thông tin và có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong những ngày mưa lũ. Bộ phận trực trường thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn trường học. Đặc biệt, để tránh thiệt hại do mưa lũ, một số điểm trường như trường Mầm non Hà Linh, Phương Mỹ, giáo viên phải nghỉ dạy để dọn đồ chạy lũ.

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian tới, địa bàn sẽ tiếp tục mưa vừa và mưa to, đến rất to đến hết ngày 16/10, vì vậy, Hà Tĩnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập cục bộ ở vùng trũng./.