Ngày 14/5, có thể xuất hiện nhiều cột khói lớn ở khu vực phường Kiến Hưng, Hà Nội

Thứ Tư, 15:10, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa đưa ra thông báo quan trọng về việc xuất hiện cột khói lớn và xe chữa cháy lưu thông tại khu vực phường Kiến Hưng (Hà Nội) vào chiều 14/5. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tập huấn nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-CAHN-PC07 của Công an Thành phố (CATP) Hà Nội về việc nâng cao nghiệp vụ công tác xác minh và giải quyết vụ cháy năm 2026, một đợt tập huấn quy mô lớn đang được tổ chức dành cho lực lượng Phòng PC07, Công an cấp xã và các đồn công an trên địa bàn Thủ đô.

ngay 14 5, co the xuat hien nhieu cot khoi lon o khu vuc phuong kien hung, ha noi hinh anh 1
Ảnh minh họa 

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, lớp tập huấn diễn ra trong vòng 3 ngày (từ ngày 13/5 đến hết ngày 15/5/2026) tại Trung tâm Huấn luyện CATP, địa chỉ số 9 Hoàng Đôn Hòa, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, để phục vụ công tác huấn luyện sát với thực tiễn, vào khoảng 17h ngày 14/5, Ban Tổ chức sẽ tiến hành đốt 4 mô hình nhà. Hoạt động này nhằm giúp các cán bộ chiến sĩ thực hành kỹ năng xác minh hiện trường và giải quyết các tình huống phát sinh sau hỏa hoạn.

Do tính chất của đợt tập huấn thực địa, quá trình đốt mô hình dự kiến sẽ sinh ra cột khói lớn có thể quan sát được từ xa. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ điều động các xe chuyên dụng phục vụ công tác bảo vệ và diễn tập tại hiện trường.

Công an Thành phố Hà Nội thông báo để người dân trong khu vực và các vùng lân cận được biết, tránh hiểu lầm có vụ cháy thật xảy ra, dẫn đến việc hoang mang hoặc phát sinh các tin báo cháy giả đến tổng đài 114.

Việc triển khai tập huấn thực tế với các mô hình giả định là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng phó, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy cho Thủ đô trong tình hình mới. Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã được đề nghị phối hợp thông tin rộng rãi để dư luận nắm bắt kịp thời.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: tập huấn PCCC Công an Hà Nội PC07 Hà Nội xác minh vụ cháy giải quyết vụ cháy huấn luyện chữa cháy đốt mô hình nhà Trung tâm Huấn luyện CATP diễn tập PCCC thông báo tập huấn Công an TP Hà Nội
Căng mình dập lửa suốt nhiều giờ ở quán Volume Club, nhiều chiến sĩ PCCC kiệt sức
Căng mình dập lửa suốt nhiều giờ ở quán Volume Club, nhiều chiến sĩ PCCC kiệt sức

VOV.VN - Sáng 11/5, quán Volume Club bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm cả khu vực. Gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC được điều động tới hiện trường. Nhiều chiến sĩ kiệt sức sau nhiều giờ căng mình dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Phát hiện một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán Volume Club ở Hà Nội
Phát hiện một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán Volume Club ở Hà Nội

VOV.VN - Trong quá trình cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chứa cháy tại quán Volume Club ở phường Từ Liêm (TP Hà Nội) lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bên trong quán.

