Ngày 25/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt 38 độ C, Bắc Bộ chiều tối đề phòng mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/6, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa. Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt, một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Ngày 25/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt 38 độ C (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24, ngày 25/6

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng . Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Điện Biên, Lai Châu 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc (từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 33-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ,riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.