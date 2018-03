Ngày trở về như giấc mơ của cô gái xứ Nghệ bị bán sang Trung Quốc

Bị lừa bán vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bố ung thư

Những ngày này, căn nhà của mẹ con Quỳnh Như (SN 1995, trú tại xã Châu Lý, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) ngập tràn tiếng cười, mọi người trong thôn bản đều như không tin vào sự thật vừa diễn ra. Quỳnh Như sau một năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người đã trở về như một phép nhiệm màu của cuộc sống.

Căn nhà nghèo khó của gia đình Quỳnh Như nơi bản nghèo.

Một ngày định mệnh vào tháng 10/2016, khi Quỳnh Như đang ở nhà chồng thì có có một người tên Duyệt (chị dâu của mẹ chồng) và một người tên Trường (con bà Duyệt) đến nhà chơi. Tại đây bà Duyệt hỏi bà Vi Thi Quế (mẹ chồng của Quỳnh Như) tìm người cho bà Duyệt đưa sang Trung Quốc làm việc.

Người phụ nữ này hứa nếu tìm được người sẽ trả công cho. Sau đó, bà Duyệt hỏi H đi Trung Quốc bán hàng tạp hóa sẽ được trả lương cao mỗi tháng 6 triệu đồng tiền Việt Nam. Lúc này, bố đẻ của Quỳnh Như đang bị ung thư cũng vì mong muốn có tiền để chữa bệnh cho bố, nên Quỳnh Như đã đồng ý sang Trung Quốc làm thuê.

Khoảng 10 ngày sau đó, con trai bà Duyệt lên Quỳ Hợp đón Quỳnh Như đưa ra Hà Nội. Thêm một chặng xe đưa Quỳnh Như lên Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây nạn nhân được bàn giao cho một người tên Sáu đón về. Bằng đường tiểu ngạch Quỳnh Như được đưa sang Trung Quốc.

Đặt chân đến xứ người, chưa kịp hồi sức sau chặng đường dài hàng ngàn kilomet, thì Quỳnh Như được Sáu thông báo là sang đây để lấy chồng Trung Quốc chứ không phải đi bán hàng. Biết mình bị lừa, Quỳnh Như phản kháng nhưng Sáu dọa rằng nếu không đồng ý sẽ bán Quỳnh Như vào động mại dâm. Bước đường cùng nạn nhân đành phải nghe theo mọi sự sắp xếp của Sáu.

Quỳnh Như bị Sáu bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 9,5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 300 triệu đồng tiền Việt Nam). Cũng từ đây Quỳnh Như bắt đầu những tháng ngày đau khổ khi phải làm vợ nơi xứ người.

Ngày về như một giấc mộng

Những tháng ngày trôi qua, Quỳnh Như đã không nhớ nổi mình khóc biết bao lần trong đêm bởi cuộc sống khốn khổ nơi xứ người. Việc bất đồng ngôn ngữ, bị gia đình chồng quản thúc khiến Quỳnh Như càng thêm tủi nhục, đắng cay.

Trong sự hoảng loạn cô cố tìm mọi cách cự tuyệt chồng, khi người này muốn gần gũi mình. Nhưng càng chống cự thì càng bị nhà chồng nhốt chặt trong nhà. Sợ mình sẽ không thể tiếp tục có đủ sức lực để kháng cự, không có cơ hội tìm về nước đoàn tụ với gia đình.

Cô gái trở về trong sự vui mừng của người thân.

Một kế hoạch “đào tẩu” được “hoạch định” ngay tại thời khắc mà cô gái tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Nhưng Quỳnh Như không liên lạc đươc với người thân, người phía bên ngoài, mọi thông tin H cũng không hay biết.

Quỳnh Như quyết định thay đổi, cô gái trở nên ngoan ngoãn, không tìm cách cự tuyệt chồng, lấy lòng tin của gia đình nhà chồng. Chỉ một khoảng thời gian sau Quỳnh Như không còn bị nhốt trong nhà nữa. Hàng ngày, em theo gia đình nhà chồng đi làm nông. Cô gái chỉ biết làm việc quần quật như đứa ở.

Sau này, thấy em làm việc chăm chỉ, không còn tỏ ý muốn về quê nhà, nhà chồng em đã không còn “thiết quân luật” với Quỳnh Như và mua điện thoại cho em dùng.

Gạt vột dòng nước mắt Quỳnh Như nghẹn ngào kể: “Tại đây nhiều chuyện kinh khủng lắm, sau đó em mới biết gần nơi em ở có nhiều phụ nữ Việt Nam. Họ bị bán về làm vợ, lại thường xuyên bị đánh đập bây giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ hãi”.

Từ chiếc điện thoại được nhà chồng trang bị, dù không biết tiếng Trung Quốc nhưng em vẫn cố tìm trên Zalo mong có thể liên lạc về nước tìm cách cầu cứu.

Sau đó Quỳnh Như được một người cho số điện thoại anh Nguyễn Đình Thái Hùng (là luật sư công tác tại thành phố Hồ Chí Minh). Qua những dòng tin tin nhắn ZaLo Quỳnh Như đã cầu cứu anh Hùng mong được về Việt Nam. Quỳnh Như đã gửi cho anh Hùng những thông tin cần thiết.

Cá nhân anh Hùng cũng tìm mọi cách để giải cứu cho cho cô gái khốn khổ. Anh Hùng chủ động liên lạc Công an Quỳ Hợp, nhờ công an Quỳ Hợp phối hợp các cơ quan chức năng giúp đỡ tìm cách đưa Quỳnh Như từ Trung Quốc về quê hương.

Ngày trở về như một giấc mơ đối với Quỳnh Như sau một năm bị lừa bán sang xứ người

Ngày 4/2/2018, H đã được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp, Công an Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ chức trẻ em Rồng xanh đã giải cứu thành công. Ngày 9/3/2018, em Quỳnh Như đã về nước an toàn.

Ngày trở về H mừng rỡ khi được gặp lại chồng và 2 đứa con gái (gần 6 tuổi và gần 4 tuổi) sống với gia đình chồng ở bản Xết (xã Châu Lý). Ngày đoàn tụ với gia đình Quỳnh Như cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ nhưng điều kỳ diệu đã đến với người mẹ trẻ./.

Tên nạn nhân đã được thay đổi!