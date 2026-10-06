TP.HCM lấy ý kiến phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế

Đây là bước đi quan trọng nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Thành phố chủ động huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án trọng điểm.

Theo dự thảo, trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình là trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP.HCM phát hành. Trái phiếu có thể được phát hành bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, thông qua các phương thức đa dạng như bảo lãnh phát hành, đấu thầu, bán trực tiếp, đại lý phân phối hoặc các hình thức khác phù hợp quy định pháp luật.

Nguồn vốn huy động được quản lý tập trung và sử dụng đúng mục đích cho các chương trình, công trình, dự án trọng điểm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoàn tất thủ tục đầu tư, môi trường liên quan. Dự thảo quy định việc phát hành phải nằm trong hạn mức vay, dư nợ vay, bội chi, kế hoạch vay và trả nợ ngân sách Thành phố, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn nợ công cũng như khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ gốc, lãi và chi phí liên quan.

TP.HCM đang lấy ý kiến về phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế (ảnh minh họa: Hà An)

Đối với trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ, dự thảo cho phép áp dụng các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá và lãi suất gắn liền với nghĩa vụ nợ, bảo đảm phù hợp với đề án phát hành. Đồng thời, dự thảo đề cao tính công khai, minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và quy định rõ trách nhiệm báo cáo định kỳ về tình hình phát hành, sử dụng vốn, thanh toán và quản trị rủi ro.

Việc phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết 222/2025/QH15 không chỉ giúp TP.HCM bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho các nhu cầu cấp bách về hạ tầng giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, năng lượng và logistics, mà còn thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn, xếp hạng tín nhiệm, thu xếp phát hành và giao dịch thứ cấp.

Đáng chú ý, cơ chế xây dựng chương trình phát hành trung hạn sẽ giúp Thành phố linh hoạt thực hiện nhiều đợt phát hành bám sát kế hoạch đầu tư công và khả năng cân đối ngân sách. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm tài chính nền tảng của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, góp phần giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và nguồn tín dụng ngân hàng.

Thời gian lấy ý kiến là từ ngày 6 - 16/10/2026 trên Cổng thông tin điện tử TP.HCM.