Nghẹn lòng 5 đám tang học sinh đuối nước tại xã nghèo ở Phú Thọ

Tiếng khóc bao trùm thôn nhỏ sau vụ 5 học sinh đuối nước

Từ sáng sớm 19/5, thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ phủ kín không khí đau thương sau vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong chiều 18/5. Bốn góc của thôn là bốn đám tang của những thiếu niên đang tuổi đến trường.

Những vòng hoa trắng khắp thôn Yên Phú, xã Sông Lô trong sáng 19/5.

Từ đầu xóm đến cuối làng, những vòng hoa trắng dựng kín trước cửa các gia đình có con gặp nạn. Tiếng kèn đám tang hòa lẫn tiếng khóc nghẹn của người thân khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa.

Các học sinh tử vong gồm: Nguyễn Thanh L. (SN 2013, trú tại Yên Kiều), Bùi Xuân N., Nguyễn Minh Q., Nguyễn Công Tr. và Nguyễn Viết T. (cùng SN 2012), đều là học sinh lớp 8B, Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên.

Chị Ngãi đau buồn bên thi thể con trai.

Theo người dân địa phương, khu vực các em gặp nạn là đoạn sông khá vắng, nước xoáy mạnh và có nhiều hố sâu nguy hiểm. “Khúc sông ấy nhiều hủm sâu, nước xoáy rất mạnh. Người lớn còn ít khi xuống tắm. Không hiểu sao hôm đó các cháu lại rủ nhau ra đó chơi”, anh Nguyễn Thế Mạnh, người dân thôn Yên Phú, cho biết.

Trong căn nhà nhỏ của em Nguyễn Minh Q., nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ gào khóc bên linh cữu con trai. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, mẹ làm công nhân, bố làm thợ hồ.

Tiếng khóc bao trùm thôn nhỏ sau vụ 5 học sinh đuối nước.

“Con ơi, sao bỏ mẹ mà đi. Bạn con đến thăm con đây này…”, chị Khổng Thị Ngãi, mẹ em Q., khóc nghẹn khi nhìn các bạn học đến viếng.

Ông Nguyễn Văn Đích, bố em Q., đứng lặng bên linh cữu con trai với ánh mắt thất thần. Người thân cho biết, từ khi nhận tin dữ, ông gần như suy sụp hoàn toàn.

Anh Nguyễn Văn Đán, bác ruột của em Q., chia sẻ em là đứa trẻ hiểu chuyện, thường phụ giúp gia đình từ nhỏ. “Bố mẹ đi làm suốt nên Q. thường tự nấu cơm, trông em. Hôm qua nghe tin cháu gặp nạn, cả gia đình như quỵ ngã”, anh Đán nói.

Giáo viên, phụ huynh các nhà trường và bà con của xã Sông Lô đến viếng các cháu.

Không chỉ các gia đình nạn nhân, nỗi đau còn bao trùm Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên, nơi 5 em từng theo học. Nhiều học sinh lớp 8B đứng lặng trước linh cữu bạn, chưa thể tin sự việc đau lòng vừa xảy ra.

“Hôm qua chúng cháu còn đi học cùng nhau. Mai đến lớp nhìn chỗ ngồi của các bạn chắc chúng cháu không chịu nổi”, em Nguyễn Huy Hoàng, bạn học cùng lớp, nghẹn ngào.

Địa phương khẩn trương rà soát nguy cơ đuối nước trước kỳ nghỉ hè

Thăm viếng các gia đình nạn nhân sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại diện một số sở, ngành, chính quyền địa phương đã thắp hương viếng, bày tỏ thương tiếc và chia sẻ nỗi mất mát của 5 gia đình.

Bạn cùng lớp nghẹn ngào không tin bạn mình đã ra đi mãi mãi.

Ông Hiếu cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Phú Thọ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình các cháu gặp nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu chia sẻ, đây là mất mát quá lớn không chỉ đối với các gia đình mà còn là nỗi đau chung của cả địa phương. Đại diện đoàn lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mong các gia đình nén đau thương, sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

Làm việc với chính quyền xã Sông Lô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh báo hết sức đau xót về nguy cơ tai nạn đuối nước đối với trẻ em, nhất là trong thời điểm năm học sắp kết thúc và các em chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè.

Hiện trường nơi 5 học sinh đuối nước.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng, nhà trường và mỗi gia đình cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý, chăm sóc trẻ em; tăng cường tuyên truyền, trang bị cho các em kỹ năng an toàn trong môi trường nước; thường xuyên nhắc nhở, giám sát để phòng ngừa những sự việc thương tâm tương tự xảy ra.

"Yêu cầu các địa phương trong toàn tỉnh khẩn trương rà soát những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như sông, suối, ao, hồ, hố sâu; cắm biển cảnh báo, có biện pháp ngăn ngừa phù hợp và tổ chức các hoạt động dạy bơi, phổ cập kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Các gia đình cần quan tâm, giám sát con em nhiều hơn trong dịp nghỉ hè để tránh những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra”, ông Hiếu nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh Phú Thọ đến viếng chia buồn cùng các gia đình có con bị đuối nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ngay trong sáng nay, ông đã trao đổi với các sở, ngành, địa phương và nhà trường để triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống đuối nước, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè.

Ông Hiếu cho biết thêm, chương trình nghỉ hè của học sinh đã đến. Ông đã chỉ đạo ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước cho học sinh. Đồng thời, các đơn vị tổ chức các lớp dạy bơi để trang bị kỹ năng bơi lội, đặc biệt là các kỹ năng tự bảo vệ cho các cháu khi gặp tình huống nguy hiểm.

Trước mắt, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ khẩn cấp 100 triệu đồng cho các gia đình lo hậu sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu thăm viếng các cháu gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 18/5, nhóm 9 thiếu niên sinh năm 2012 và 2013 rủ nhau ra khu vực ven sông Lô thuộc thôn Yên Kiều để bắn chim, tắm sông. Trong lúc vui chơi, 5 em không may bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Liên tiếp trong thời gian ngắn vừa qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm. Chỉ ít ngày trước, tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ nhỏ tử vong tại khu vực công trường dự án Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá.