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Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 17 người ở TP.HCM phải nhập viện

Thứ Sáu, 20:53, 18/09/2026
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VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì mua tại một xe bán hàng lưu động ở phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), ít nhất 17 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Sự việc được phát hiện vào chiều 17/9, khi Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lái Thiêu, TP.HCM, tiếp nhận phản ánh từ người dân về hàng loạt trường hợp bất ngờ đổ bệnh sau khi sử dụng bánh mì ở xe xôi, bánh mì Bảo Anh, trên đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm phường Lái Thiêu đã lập tức kích hoạt quy trình xử lý sự cố khẩn cấp.

nghi ngo doc thuc pham sau khi an banh mi, 17 nguoi o tp.hcm phai nhap vien hinh anh 1
Xe xôi, bánh mì Bảo Anh nơi người dân mua bánh mì ăn và nghi bị ngộ độc (ảnh: ĐC)

Đến 18h30 cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành đã có mặt tại xe xôi, bánh mì Bảo Anh để ghi nhận sự việc, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm và lập biên bản.

Xe bánh mì lưu động này thuộc Hộ kinh doanh lò bánh mì Đà Nẵng Sĩ Hào (địa chỉ tại xã Hóc Môn, TP.HCM) do ông Nguyễn Sỹ Huy làm chủ.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu điểm bán này tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh, chế biến để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đã ghi nhận tổng cộng 17 trường hợp có triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm đang nằm theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo đó, ở Bệnh viện Quốc tế Becamex có 7 trường hợp, bắt đầu xuất hiện triệu chứng từ đêm 16/9 đến sáng 17/9. Các bệnh nhân (gồm cả trẻ em và người lớn) đều có biểu hiện sốt, đau bụng quặn thắt, buồn nôn, tiêu chảy phân vàng.

Trung tâm Y tế Thuận An có 4 trường hợp nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy và nhiễm trùng đường ruột.

Phòng khám Đa khoa Thánh Tâm có 3 trường hợp khám và điều trị với các biểu hiện sốt, buồn nôn, tiêu chảy.

Có 3 cư dân chung cư, qua rà soát thực tế có triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy và đang được tiếp tục xác minh lịch trình khám chữa bệnh.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện để theo dõi sát tình trạng sức khỏe bệnh nhân; đồng thời phối hợp với công an và cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu thực phẩm, niêm phong nguyên liệu, điều tra rõ nguyên nhân gây ra sự cố.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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