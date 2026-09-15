Quảng Trị: Khẩn trương điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận, điều trị 46 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, chưa ghi nhận trường hợp nào nguy kịch.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm mới khai trương

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Địa phương đang thu thập thông tin liên quan những người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi sử dụng bánh mì, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, quá trình chế biến và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp. Các mẫu này sẽ được chuyển về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm và điều tra sẽ là cơ sở để xác định nguyên nhân vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định.

Chính quyền xã Cam Lộ cũng đang phối hợp với ngành Y tế theo dõi tình hình sức khỏe của những người nghi ngộ độc; chỉ đạo các thôn rà soát, vận động các trường hợp có ăn bánh mì tại cơ sở nghi xảy ra ngộ độc thực phẩm đi kiểm tra sức khỏe dù không có các triệu chứng bất thường.

Lấy mẫu bánh mì tại tiệm bánh nghi xảy ra ngộ độc thực phẩm

Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay cơ sở này đã tạm dừng hoạt động để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc: “UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về kiểm tra và lấy mẫu thực phẩm. Những trường hợp đang ở nhà, xã chỉ đạo phòng ban phối hợp trạm y tế tuyên truyền vận động để đưa các bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra, chữa trị để đảm bảo sức khỏe. Sau này khi có kết quả xét nghiệm mẫu, xã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với sở, ngành xử lý theo quy định pháp luật”.