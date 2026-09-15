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Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Thứ Ba, 11:12, 15/09/2026
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Sáng 15/9, UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân hàng chục người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tính đến 9h sáng cùng ngày, đã có 42 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt có 26 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ và 16 người đang được theo dõi tại nhà. Riêng trong số này có 8 học sinh. Các trường hợp trên xuất hiện một số triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài và có dấu hiệu mất nước sau khi sử dụng thực phẩm tại cùng một cơ sở kinh doanh bánh mì.

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Ảnh minh họa.

Trước tình trạng trên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã huy động nhân lực tại các khoa, phòng để thăm khám, phân loại và điều trị; đồng thời, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, chủ động xử trí nếu có trường hợp diễn biến nặng.

Theo UBND xã Cam Lộ, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh. Cơ sở này hiện đã bị tạm đình chỉ kinh doanh trong thời gian cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Địa phương cũng đã phối hợp với ngành Y tế theo dõi sức khỏe những người liên quan, chỉ đạo các thôn rà soát, vận động những người đã ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên, kể cả người chưa có triệu chứng bất thường, đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe...

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Tạm ngưng bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế để điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, đến ngày 12/9, đã có 174 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn cho công nhân được yêu cầu tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân.

Theo Thanh Thủy/TTXVN
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