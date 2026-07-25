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Nghĩa tình người lính trên những mái ấm tri ân

Thứ Bảy, 16:53, 25/07/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã huy động hàng nghìn ngày công chung tay xây dựng, sửa chữa nhà ở. Những mái ấm mới giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa nghĩa tình quân dân

Tại gia đình bà Lương Thị Lan, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An, dưới cái nắng gay gắt, những màu áo xanh quân phục vẫn tất bật, người dọn dẹp vật liệu cũ. Không khí lao động diễn ra sôi nổi, khẩn trương nhưng thấm đẫm nghĩa tình. Chồng bà Lương Thị Lan đã tham gia kháng chiến ở Thừ Thiên Huế, và khe sanh Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ. Chất độc hóa học đã di truyền sang 3 người con của bà, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn chồng chất. Được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà trong đợt này là niềm vui, phần nào xoa dịu nỗi đau đối với bà.

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Tại gia đình bà Lương Thị Lan, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An, dưới cái nắng gay gắt, những màu áo xanh quân phục vẫn tất bật, người dọn dẹp vật liệu cũ.
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Không khí lao động diễn ra sôi nổi, khẩn trương nhưng thấm đẫm nghĩa tình.

"Xin cảm ơn bộ đội, công an, các ban ngành đã giúp cho chúng tôi. Con để tôi bị nhiễm chất độc hóa học từ bố, tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chủ trương làm nhà mới cho mẹ con tôi". 

Thiếu tá Lương Quốc Đạt, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự xã Tiền Phong cho biết, ngoài số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ, các lực lượng vũ trang và người dân địa phương đã hỗ trợ ngày công để làm nhà cho gia đình. Căn nhà dự kiến sẽ hoàn thành dịp 27/7, vừa mang ý nghĩa tri ân, cũng là chung tay của cộng đồng.

 "Được chính sách của Đảng, Nhà nước quan tâm, khi xây dựng được như thế thì lan truyền được như thế sẽ lan truyền được truyền thống giúp gia đình khắc phục khó khăn đối với gia đình có công với cách mạng".

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Cán bộ, chiến sĩ, dân quân xã Bạch Hà giúp gia đình ông Nguyễn Văn Lý sửa chữa ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Trung.

Theo đồng chí Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, lực lượng vũ trang xã luôn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tất cả đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần giúp gia đình sớm ổn định chỗ ở, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chung sức vì cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đằng sau mỗi căn nhà được hoàn thành là biết bao công sức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Những ngày công lao động tuy không thể đong đếm bằng vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với các gia đình chính sách. 

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Cán bộ, chiến sĩ, dân quân xã Giai Lạc giúp gia đình ông Phạm Văn Thẩm sửa chữa ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Trung.
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Cán bộ, chiến sĩ, dân quân xã Giai Lạc giúp gia đình ông Phạm Văn Thẩm sửa chữa ngôi nhà.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 214 hộ thuộc diện được hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gồm 111 hộ xây mới và 103 hộ sửa chữa nhà ở. Đến nay đã khởi công 200 căn, trong đó 100 căn xây mới và 100 căn sửa chữa; đã hoàn thành 111 căn, gồm 22 căn xây mới và 89 căn sửa chữa. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động gần 5.000 ngày công tham gia hỗ trợ các gia đình tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng và xây dựng nhà ở.

Việc tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với những người có công với cách mạng. Mỗi ngôi nhà hoàn thành là thêm một gia đình có nơi ở ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

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Cán bộ, chiến sĩ, dân quân xã Thiên Nhẫn giúp gia đình anh Trần Đình Quý, xã thiên nhẫn sửa chữa ngôi nhà.

Những mái nhà mới đang dần hiện hữu trên khắp các địa phương của Nghệ An không chỉ che nắng, che mưa cho các gia đình chính sách mà còn là biểu tượng của nghĩa tình quân dân. Từ những giọt mồ hôi của người lính giữa ngày hè nắng gắt đến những nụ cười hạnh phúc của các gia đình khi dọn về nhà mới đã tạo nên hình ảnh đẹp về phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình. Đó cũng là sự tiếp nối truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", góp phần để không một gia đình chính sách nào còn phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, để nghĩa tình luôn được vun đắp bằng những hành động thiết thực, đầy tính nhân văn.

Sỹ Đức/VOV1
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