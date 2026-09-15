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Người dân TP.HCM nói gì về phương án đặt tên “Công viên Lý Thái Tổ”?

Thứ Ba, 17:01, 15/09/2026
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VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Nhiều người cho rằng tên gọi “Công viên Lý Thái Tổ” ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp với vị trí công viên.

UBND phường Vườn Lài đang tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn về phương án đặt tên công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ. Trước đó, ngày 31/7/2026, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng TP.HCM đã họp và đa số thành viên thống nhất đề xuất đặt tên công trình này là “Công viên Lý Thái Tổ”.

nguoi dan tp.hcm noi gi ve phuong an dat ten cong vien ly thai to hinh anh 1
Công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Ghi nhận của phóng viên VOV, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với phương án tên gọi này. Theo họ, việc sử dụng tên Công viên Lý Thái Tổ vừa ngắn gọn, dễ nhớ, vừa gắn với tuyến đường nơi công viên tọa lạc.

Ông Trần Vĩnh Khâm, ngụ phường Chợ Quán cho biết: "Tôi cho rằng có thể đặt tên là Công viên Lý Thái Tổ vì công viên nằm ngay trên trục đường này. Những cái tên đơn giản thì người dân sẽ dễ nhớ, nói đến công viên số 1 Lý Thái Tổ là hình dung ngay được vị trí".

Không chỉ thuận tiện trong việc xác định địa điểm, một số người dân cho rằng tên gọi này cũng tạo sự gần gũi bởi công viên nằm ngay cạnh tuyến đường mang tên vị vua triều Lý.

Bà Vân, ngụ phường Vườn Lài cho rằng: "Công viên nằm sát đường Lý Thái Tổ nên xác định vị trí rất dễ. Hơn nữa, việc lấy tên một vị vua đặt cho công viên cũng phù hợp. Khi tên công viên gắn với tên con đường bên cạnh, người dân sẽ dễ tìm và đến đây hơn".

nguoi dan tp.hcm noi gi ve phuong an dat ten cong vien ly thai to hinh anh 2
Công viên nằm ngay trên trục đường Lý Thái Tổ.

Với những người đã quen với tên gọi “công viên số 1 Lý Thái Tổ” từ trước, việc giữ lại tên này cũng được cho là giúp tránh sự xa lạ khi công trình chính thức có tên mới. Bà Cúc, ngụ phường Vườn Lài, một người dân thường xuyên lui tới công viên bày tỏ ý kiến, tên gọi Công viên Lý Thái Tổ là phương án dễ nhớ, dễ thuộc và phù hợp với vị trí của công viên. Theo bà, trước đây khu vực này được biết đến là Nhà khách Chính phủ, còn nay đã trở thành công viên thì việc đặt tên theo tuyến đường Lý Thái Tổ sẽ giúp người dân dễ ghi nhớ và sử dụng tên gọi thống nhất.

Theo ông Ngô Vĩnh Thành, ngụ phường Vườn Lài, tên gọi công viên không chỉ cần dễ nhớ mà cũng nên phản ánh được ý nghĩa đặc biệt của địa điểm này: "Tên gọi cần thể hiện ý nghĩa tưởng niệm những người đã mất trong đại dịch COVID-19. Mọi người có thể gọi tắt là Công viên Lý Thái Tổ, nhưng tên chính thức nên thể hiện được ý nghĩa tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời trong mùa dịch. Tôi cho rằng điều đó rất nhân văn".

Việc lấy ý kiến người dân về tên gọi công viên được xem là bước tiếp theo trước khi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chính thức.  

Công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ được khánh thành ngày 12/2/2026, trên khu đất rộng khoảng 4,3 ha, có hình tam giác nằm giữa lõi đô thị. Công trình được định hướng không chỉ là không gian xanh, sinh hoạt cộng đồng mà còn là nơi tưởng niệm những người đã mất trong đại dịch COVID-19. Điểm nhấn là quảng trường trung tâm hình tròn rộng khoảng 1.800 m², lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất, biểu trưng cho ký ức và sự hồi sinh sau đại dịch.

Tại đây có Tượng đài Giọt nước cao 6m, chế tác từ inox gương, bên trong là hình trái tim - biểu tượng của sự tri ân và tình yêu thương. Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp cùng hệ thống 360 ngọn nến nước, tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm. Công viên còn có khu cây xanh, vườn tượng, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, thư viện và khu triển lãm trong các biệt thự cũ được tôn tạo. Hệ thống cây xanh hiện hữu được giữ gìn, kết hợp bổ sung cảnh quan nhằm tạo sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Kiều Anh/VOV-TPHCM
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