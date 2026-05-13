Ngoại ngữ, Vật lý đứng đầu môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố chiều 13/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại thành phố có gần 143.000 thí sinh đăng ký, trong đó có 7.978 thí sinh tự do.

TP.HCM tiếp tục là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất cả nước. Trong đó, nhóm Khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký, Vật lí chiếm 44,9% (64.162 thí sinh), Hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và Sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).

Ngoài ra, Ngoại ngữ cũng tiếp tục ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (45,82%), cao nhất trong tất cả các môn tự chọn. Ở nhóm Khoa học Xã hội, môn Lịch sử có hơn 41.000 thí sinh đăng ký, chiếm 28,77%, Địa lí có 33.574 thí sinh (23,49%); Kinh tế và Pháp luật có hơn 23.000 thí sinh chiếm 16,14%.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sự chênh lệch trong nhóm Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội tiếp tục phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh TP.HCM theo các ngành kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào ngày 11-12/6 với 4 môn thi, 2 môn Toán và Ngữ văn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra sau khi sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.