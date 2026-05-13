Ngoại ngữ, Vật lý đứng đầu môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM

Thứ Tư, 17:50, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ tiếp tục chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn của thí sinh tại TP.HCM năm 2026.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố chiều 13/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại thành phố có gần 143.000 thí sinh đăng ký, trong đó có 7.978 thí sinh tự do.

TP.HCM tiếp tục là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất cả nước. Trong đó, nhóm Khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký, Vật lí chiếm 44,9% (64.162 thí sinh), Hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và Sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).

Ngoài ra, Ngoại ngữ cũng tiếp tục ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (45,82%), cao nhất trong tất cả các môn tự chọn. Ở nhóm Khoa học Xã hội, môn Lịch sử có hơn 41.000 thí sinh đăng ký, chiếm 28,77%, Địa lí có 33.574 thí sinh (23,49%); Kinh tế và Pháp luật có hơn 23.000 thí sinh chiếm 16,14%. 

ngoai ngu, vat ly dung dau mon tu chon thi tot nghiep thpt o tp.hcm hinh anh 1
Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sự chênh lệch trong nhóm Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội tiếp tục phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh TP.HCM theo các ngành kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào ngày 11-12/6 với 4 môn thi, 2 môn Toán và Ngữ văn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra sau khi sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Địa phương siết chặt an toàn, không để thí sinh bỏ thi

VOV.VN - Sáng 13/5, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã về Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Hà Tĩnh có gần 19.000 thí sinh, trong bối cảnh cả nước vượt mốc 1,22 triệu em. Thứ trưởng nhấn mạnh tinh thần “không chủ quan” trong mọi khâu tổ chức, bởi áp lực kỳ thi năm nay lớn.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Chiến thuật ôn thi và làm bài để đạt điểm Tiếng Anh cao

VOV.VN - Theo TS Đỗ Thị Hồng Liên, đề thi Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được biên soạn theo cấu trúc mới, phù hợp với chương trình GDPT 2018. Đề thi chủ yếu tập trung vào việc đánh giá năng lực ngôn ngữ thực tế của thí sinh, thay vì kiến thức lý thuyết thuần túy.

Thi tốt nghiệp THPT: Nguy cơ tăng gian lận công nghệ cao, AI giải đề siêu tốc

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi đang đặt ra nhiều áp lực trong công tác tổ chức. Bộ Công an cảnh báo nguy cơ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải siết chặt kỷ luật phòng thi và nâng cao năng lực giám sát.

