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Ngư dân bị cáp tời cuốn nát chân được phẫu thuật nối kịp thời

Thứ Sáu, 11:30, 25/09/2026
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VOV.VN - Sau 3 ngày 2 đêm lênh đênh trên biển với vết thương nặng ở chân phải do bị cáp tời cuốn, một ngư dân 35 tuổi, ở tỉnh An Giang vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ), TP.HCM phẫu thuật xử trí, bảo tồn chi.

Trước đó, ngày 23/9 ngư nhân D.K, quê An Giang, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng gãy xương hở độ IIIA, xương gãy phức tạp, nhiều dị vật, mô mềm tổn thương nặng và có dấu hiệu nhiễm trùng.

ngu dan bi cap toi cuon nat chan duoc phau thuat noi kip thoi hinh anh 1
Chi phải gãy hở độ IIIA

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) nhanh chóng phẫu thuật, cắt lọc tổ chức tổn thương, loại bỏ dị vật, làm sạch vết thương và cố định xương bằng khung cố định ngoài. Ê-kíp cũng thực hiện giải áp khoang và áp dụng hệ thống hút áp lực âm để kiểm soát dịch, giảm phù nề.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh và chăm sóc vết thương tích cực. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết thương tiến triển tốt.

ngu dan bi cap toi cuon nat chan duoc phau thuat noi kip thoi hinh anh 2
Ngư dân đã ổn định sức khoẻ sau phẫu thuật

Bác sĩ Hà Ngọc Phúc, Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện cho biết, những trường hợp gãy hở do nghiền, dập nát có nguy cơ nhiễm trùng cao, nhất là khi người bệnh chậm được tiếp cận y tế. Việc xử trí sớm, làm sạch vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và ổn định xương giúp hạn chế biến chứng, hướng đến bảo tồn chi.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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