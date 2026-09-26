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Người dân bất an khi đi lại trên con đường nắng bụi, mưa lầy ở TP.HCM

Thứ Bảy, 14:30, 26/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn 2 năm khởi công, dự án nâng cấp mở rộng đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An (Quận 12 cũ), TP.HCM vẫn chưa thể hoàn thành, khiến con đường này nhiều ổ gà, thường xuyên trong tình trạng nắng bụi, mưa lầy. Thi công dang dở khiến đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Đường hẹp, nắng bụi mưa lầy, chi chít "ổ gà"

Hơn 2 năm qua, công trình nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 (phường Thới An,. Quận 12 cũ) thi công dang dở, ngổn ngang với đất đá sình lầy cùng hàng loạt "ổ gà", "ổ voi" xuất hiện dày đặc trên mặt đường, gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông.

Clip đường Thạnh Xuân 25 thi công dang dở

Đặc biệt. đoạn đường hơn 2km từ phía cầu Sắt Sập đến cầu Ba Thôn có bề ngang nhỏ hẹp, chỉ 2 làn xe, thường xuyên ùn tắc. Giờ cao điểm, người lao động và học sinh đông đúc cùng với xe tải, xe ô tô con, xe ba gác,... cùng nhau di chuyển đan xen trên con đường lầy lội, gồ ghề.

Những người thường xuyên qua lại đoạn đường này chia sẻ:

"Người dân di chuyển đi qua hướng này rất nguy hiểm. Có nhiều người đi bị sập vào ổ gà, té ngã xuống rồi nằm bất tỉnh luôn. Hình như là ngày nào cũng có người té ngã. Chưa kể là học sinh đi đường cũng bị té, không đi học được, phải quay về nhà vì hư xe, quần áo thì lấm lem hết. Đoạn đường này rất nguy hiểm".

"Tai nạn nhiều, như hôm tôi đi chợ là gặp trời mưa, gặp vũng bùn là bánh xe của tôi quay đổ xe đè lên chân, tưởng là hôm đó gãy chân rồi. Đường cứ đào bới lên rồi  để đó, tôi chứng kiến nhiều vụ cứ mưa xuống là bắt đầu nước vào ổ gà làm người ta không biết được ổ gà ở dưới nên té ngã rất nguy hiểm".

"Đi học, đi làm tới đường Thạnh Lộc đông lắm, sình lầy, xe nhỏ chạy ghê lắm. Đường đi chật quá, té ngã nguy hiểm, xe cộ của người ta cũng hay bị chết máy giữa đường, ổ gà khiến xe sụp lên sụp xuống, đi lại khó khăn". 

"Cuộc sống hàng ngày do bụi như vậy nên đảo lộn hết, vừa lau nhà hôm trước thì hôm sau lại bụi tiếp, mưa thì sình lầy, đi lại trơn trượt té ngã, rất nguy hiểm".

nguoi dan bat an khi di lai tren con duong nang bui, mua lay o tp.hcm hinh anh 1
Hơn 2 năm qua, công trình nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 (phường Thới An, Quận 12 cũ) thi công dang dở.

Những ngày nắng, bụi từ mặt đường và công trình phủ kín làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển xe cộ. Đến mùa mưa, nguy cơ tai nạn giao thông càng tăng cao khi bụi đất hòa với nước tạo thành bùn lầy khiến mặt đường trơn trượt và ổ gà bị nước che lấp khiến người đi đường không nhìn thấy, dễ sụp hố.

Tại một số vị trí, những "ổ gà", "ổ voi" khắp mặt đường, người tham gia giao thông phải vất vả né tránh, thậm chí phải lấn sang làn ngược chiều.

Khó khăn trong buôn bán, sinh hoạt

Thi công đường kéo dài, dang dở còn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân và việc buôn bán của các hộ kinh doanh. Trời nắng thì cả khu vực đầy bụi, ô nhiễm không khí, trời mưa thì sình lầy, khó qua lại nên hàng quán gần như vắng khách, có hộ doanh thu chỉ bằng 20% so với trước.

nguoi dan bat an khi di lai tren con duong nang bui, mua lay o tp.hcm hinh anh 2
Đường lầy, ổ gà, vũng nước đọng còn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cửa hàng.

Đại diện một số hộ kinh doanh trên đường Thạnh Xuân 25 cho hay:

"Con đường đi quá nguy hiểm nên người ta cũng không ghé được vô, mình buôn bán khó khăn. Khách hàng ít đi qua con đường này nên mình cũng khó mua bán làm ăn được. Ngày trước tôi bán một ngày ví dụ 100 % thì giờ còn 20%".

"Buôn bán không có khách vì bụi quá, người ta đâu có ngồi ăn được. Tôi bán ở đây cũng được 5 năm rồi nhưng mấy năm nay là không ăn thua. Các quán tạp hóa cũng đều kêu hết vì bây giờ đường xấu quá, người ta ít đi".

"Tình trạng kinh tế cứ đi xuống thôi, tiền trả mặt bằng đâu có ai mà phụ được. Trước đây tôi bán rất là ổn định nhưng từ khi đường này bụi như vậy thì giảm 50 % lượng khách. Còn mưa thì sình, khách không đi đường này nên em cũng không thể nào mà kinh doanh được".

"Nếu mở đường thì người ta kinh doanh, mướn mặt bằng để buôn bán, nhưng con đường này làm không đủ tiêu chuẩn, cho nên người dân buôn bán không được, cuộc sống khó khăn dữ lắm".

"Buôn bán không được như hồi đó. Nếu như trước đây được 10 phần, thì bây giờ chỉ có chừng 3 phần. Hồi trước họ bán đồ ăn nhiều lắm, giờ bán không được".

nguoi dan bat an khi di lai tren con duong nang bui, mua lay o tp.hcm hinh anh 3
Nhiều ổ gà trên đường xuất hiện gây cản trở giao thông.

Đường Thạnh Xuân 25 là một trong những tuyến đường huyết mạch ở phía Bắc Thành phố. Năm 2024, dự án mở rộng, nâng cấp con đường này được khởi công với kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trục giao thông quan trọng của khu vực, góp phần giảm ùn tắc trên tuyến Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân, kết nối TPHCM với khu vực Bình Dương (cũ).

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên đến nay, tuyến đường vẫn đang trong quá trình thi công, nâng cấp và chưa được mở rộng như kỳ vọng.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Thạnh Xuân 25 có tổng chiều dài 2,8km, tổng vốn đầu tư gần 490 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được nâng cấp đồng bộ với mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Trong đó, đoạn dài 416m từ đường Lê Thị Riêng đến cầu Sắt Sập được mở rộng lên 30m; hơn 2,3km còn lại mở rộng lên 14m.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM), nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Thới An làm chủ đầu tư. Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã cho biết, dự án bị trì hoãn một phần do đơn vị thi công chậm tiến độ thực hiện và vướng mắc do việc di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đại diện đơn vị thi công tuyến đường cho hay, những ngày qua, TP.HCM mưa liên tục khiến nền đá bị ẩm, không đo được cường độ đá tiêu chuẩn để tiến hành thảm nhựa. Bên cạnh đó, dự án vướng mặt bằng và hệ thống ống cấp nước cũ, việc phải di dời tuyến ống cấp nước này làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể. Giá nguyên vật liệu tăng cao và nguồn vật liệu khan hiếm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình. Hiện đơn vị thi công và chủ đầu tư đang xin gia hạn dự án.

Một số hình ảnh trên đường Thạnh Xuân 25:

nguoi dan bat an khi di lai tren con duong nang bui, mua lay o tp.hcm hinh anh 4
Những ngày trời mưa khiến ổ gà bị ngập nước.
nguoi dan bat an khi di lai tren con duong nang bui, mua lay o tp.hcm hinh anh 5
Người tham gia giao thông phải vất vả né tránh những "ổ gà", "ổ voi" khắp mặt đường.
nguoi dan bat an khi di lai tren con duong nang bui, mua lay o tp.hcm hinh anh 6
Đến mùa mưa, nguy cơ tai nạn giao thông càng tăng cao khi bụi đất hòa với nước tạo thành bùn lầy.
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Sình lầy khiến mặt đường trơn trượt gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.
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Những vũng nước lớn làm hẹp đường đi của người tham gia giao thông.
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Nhiều người né tránh con đường đau khổ, đi vòng qua con đường làng.
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Việc người dân né tránh đi trên đường Thạnh Xuân 25 khiến nhiều hộ kinh doanh không bán được hàng.
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Một số chủ cửa hàng chia sẻ, doanh thu của quán bị giảm 70%.

 

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Nhiều con đường “đau khổ” tại TP.HCM chờ ngày nâng cấp, mở rộng

VOV.VN - Tại các phường trên địa bàn TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM, một số tuyến đường giao thông quan trọng nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Trong đó, hầu hết các tuyến đã được phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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