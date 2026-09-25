Vì sao dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 ở TP.HCM vừa làm vừa nghẽn?

Nỗi ám ảnh mỗi khi mưa xuống

Những ngày qua, sau mỗi cơn mưa lớn, tuyến đường ĐT.744 đoạn qua phường Tây Nam, TP.HCM lại biến thành "lòng sông" lầy lội. Mặt đường bong tróc, nham nhở những "ổ voi", "ổ gà" đọng nước sâu. Người dân di chuyển xe máy qua đây không khỏi ngán ngẩm, nín thở mỗi khi cầm lái. Thậm chí họ không dám đi vào làn xe máy vì sợ sập hố nên phải di chuyển ở làn ô tô.

Đường ĐT.744, ở phường Tây Nam, TP.HCM lầy lội

Không ít đoạn đường có hố nước sâu, người dân phải dùng cây, thùng rác để cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường. Bà Nguyễn Thị Oanh, một hộ dân sống dọc tuyến đường chia sẻ: "Cứ trời mưa lớn là ngập. Ở trước mặt bằng các cửa hàng, đường xấu lắm, ổ gà ổ vịt quá trời luôn. Nếu mà nước ngập như vậy, xe máy không biết đi vào là bị té."

Người dân gắn bảng cảnh báo hố sâu nguy hiểm

Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, tình trạng lầy lội kéo dài còn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các hộ dân hai bên đường. Nhiều cửa hàng, nhất là quán ăn, lâm vào cảnh ế ẩm, mặt bằng bỏ trống vì không tìm được người thuê.

Mặt bằng bỏ trống vì khó kiếm được người thuê

Bà Phan Thị Tuyền Vẹn có hai căn ki-ốt đã đóng cửa bỏ không nói: "Người ta tới hỏi thăm thuê buôn bán nhưng nước ngập mà thuê buôn bán sẽ chậm, nên tôi cũng khó cho thuê được. Bây giờ ai cũng mong đường sớm được làm, sạch sẽ, giao thông lưu thông cho nhanh, cho lẹ, đừng kẹt".

Hệ lụy từ việc chờ đợi quá lâu

Để giải bài toán ngập, cũng như tăng kết nối giao thương cho khu vực, Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 lên 25m mặt đường đã được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2008 với tổng kinh phí hơn 835 tỷ đồng. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn thi công theo kiểu cuốn chiếu (có mặt bằng đến đâu làm đến đó) nên rất nham nhở do thiếu mặt bằng.

Đơn vị thi công đào, lắp cống thoát nước theo kiểu "cuốn chiếu" nên để lại những hố sâu

Nút thắt này, bắt đầu do câu chuyện từ năm 2011. Lúc này, người dân đã nhận bồi thường phần đất ngoài hành lang bảo vệ đường bộ. Đến năm 2012, UBND tỉnh Bình Dương đưa ra chủ trương linh hoạt hỗ trợ thêm cho người dân phần đất nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ với mức giá 550.000 đồng/m² để ổn định cuộc sống.

Thế nhưng, khi mới có 114/962 hộ được nhận tiền hỗ trợ thì việc chi trả đột ngột bị tạm dừng theo thông báo số 55 (năm 2016) của UBND tỉnh Bình Dương để rà soát pháp lý. Gần 850 hộ dân còn lại vô tình rơi vào cuộc chờ đợi vô định suốt 14 năm qua.

Đến năm 2022, lãnh đạo TP. Bến Cát tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương và được chấp thuận cho phép hỗ trợ lại. Đầu năm 2025, công tác chi trả mới bắt đầu tái khởi động, đi kèm phương án đề xuất tính bổ sung khoản tiền chậm chi trả (với mức lãi suất 0,3%/ngày) để bù đắp phần nào thiệt thòi cho dân. Khoản tiền bổ sung này được tính từ ngày 21/4/2014.

Bà Đặng Thị Bạch Vân mong muốn sớm nhận được tiền hỗ trợ

Tuy nhiên, khoảng thời gian chờ đợi quá dài khiến tiền hỗ trợ trở nên quá ít ỏi. Bà Đặng Thị Bạch Vân, một người dân bị ảnh hưởng nhẩm tính, năm 2012, 2013, giá đất thổ cư tại đây chỉ khoảng 30 triệu đồng/100m², nhưng nay đã vọt lên tới 900 triệu đồng/100m² (gấp 30 lần). Mức bồi thường giữ nguyên từ năm 2012 khiến tiền nhận được hiện tại thậm chí không đủ để người dân đóng phí chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng nhà.

"Vụ việc đền bù này đã kéo dài gần 16 năm qua, vẫn giá hỗ trợ như vậy trong khi vật giá leo thang. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, việc chi trả liên tục lỗi hẹn và hiện chỉ mới giải ngân được cho hơn một trăm người. Đời sống người dân ở đây còn rất khó khăn, chỉ mong sao chính quyền sớm hoàn tất chi trả để bà con ổn định cuộc sống, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đường"

Sự chậm trễ trong khâu giải phóng mặt bằng tạo thành một vòng lẩn quẩn, dân chưa nhận đủ tiền hỗ trợ thì chưa thể bàn giao mặt bằng, còn đơn vị thi công mòn mỏi chờ có mặt bằng sạch để thực hiện.

Đơn vị thi công tập kết vật tư để làm đường

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh bày tỏ mong muốn tha thiết của hàng trăm hộ dân dọc tuyến đường: "Chính quyền bồi thường cho dân thì dân sẽ bàn giao y trên vị trí sổ đất đã thu hồi. Nhà nước phải làm sao mà đền cho dân cho thỏa thuận, cho nhanh lẹ. Chứ giờ để mà cho người dân cứ hẹn tháng này qua tháng kia, cứ hẹn hoài vậy rồi người dân cũng chờ đợi kéo thời gian dài quá, cũng không có làm ăn gì được. Đường sá, bị lầy lội, hố hang, đi lại khó khăn."

Hiện tại, các cơ quan chức năng như Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND phường Tây Nam đang rà soát biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ trích lục thu hồi để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung.

Người dân nơi đây chỉ mong sao những cam kết sớm đi vào thực tế, để nỗi chờ đợi suốt 15 năm sớm được xóa bỏ, trả lại cho ĐT.744 một diện mạo thông thoáng, an toàn và phát triển.

Liên quan đến vấn đề này, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã liên tục phản ánh. Tuy nhiên, đến nay công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 vẫn chậm, khiến tiến độ chung của toàn dự án bị đình trệ.