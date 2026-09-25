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Dự án chống ngập 10.000 tỷ trễ hẹn 12 năm sẽ vận hành từ tháng 11/2026

Thứ Sáu, 21:47, 25/09/2026
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VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng kéo dài 12 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 15/11/2026. Sau đó, Thành phố sẽ vận hành thử và rà soát, bổ sung thêm một số hạng mục nhằm phát huy dự án hiệu quả nhất.

Chiều 25/9, các Uỷ viên Bộ Chính trị gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các Đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri 12 phường trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Các đại biểu cùng dự tiếp xúc gồm: bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, các ông Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Đỗ Đức Hiển - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM; Đại tá Nguyễn Thành Tâm - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

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Các cử tri dự tiếp xúc trực tiếp tại phường Xuân Hoà

Cử tri các phường tham dự trực tiếp gồm Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc (thuộc Quận 3 cũ) và các phường dự trực tuyến gồm: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh (thuộc Quận 1 cũ); Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận (thuộc quận Phú Nhuận cũ), Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa (thuộc quận Tân Bình cũ).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Châu (phường Xuân Hoà) cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ thể chế hoá các chủ trương, xây dựng pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cử tri Châu lưu ý không để chủ trương đúng nhưng khi đi vào cuộc sống lại vướng mắc, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quan lý nhà nước.

"Đối với TP.HCM, tôi kiến nghị coi việc đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống là nhiệm vụ phát triển cấp bách. Ưu tiên ngay những cơ chế có khả năng mở khoá các nguồn lực", ông Châu cho biết.

Trao đổi lại với cử tri, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố đang khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách được luật trao để sớm đưa luật vào cuộc sống. Để những cơ chế này thực sự phát huy hiệu quả, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tinh thần hành động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thành phố cùng sự đồng hành, đóng góp của người dân.

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Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ TP.HCM (Ảnh: Lâm Hiển/Báo Đại biểu Nhân dân)

Cử tri Vương Đình Bích Thuỷ (phường Nhiêu Lộc) bày tỏ quan tâm đến tình trạng ngập úng chưa được cải thiện. Theo cử tri Thuỷ, nguyên nhân là khi nâng cấp các tuyến đường chỉ nâng cao mặt đường tạo mỹ quan đô thị mà chưa tu sửa hệ thống cống đã xuống cấp.

Phản hồi lại ý kiến này, ông Trần Lưu Quang cho biết: Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống ngập. Dự kiến trong tháng 11/2026, dự án chống ngập có tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào vận hành.

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Một đoạn dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM

"Hệ thống chống ngập 10.000 tỷ kéo dài 12 năm nay, đến ngày 15/11 sẽ kết thúc. Sau khi có hệ thống này và vận hành thử, chúng tôi sẽ rà soát, bổ sung thêm một số hạng mục để phát huy cao nhất chức năng", ông Quang cho biết.

Cùng với đó, Bí thư Thành uỷ TP.HCM khẳng định chủ trương không tiếp tục gia tăng mật độ dân cư tại khu vực trung tâm và những nơi đã quá đông dân. Việc phát triển nhà ở sẽ được định hướng ra các khu vực xa trung tâm, đi cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối, giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ đi lại, bảo đảm thuận tiện cho người dân.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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