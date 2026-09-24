Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, tăng tốc dự án mở rộng Quốc lộ 2

Sáng 24/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường, làm việc với các đơn vị về tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang chậm, chưa đạt tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, dự án dài hơn 11km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tích cực. Các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ và Vĩnh Thành đã bàn giao 100% diện tích thu hồi; Vĩnh An đạt 99,8% và Vĩnh Hưng đạt 94,1%. Tuy nhiên, mặt bằng chưa liền mạch. Một số hộ đã nhận tiền nhưng chưa di dời tài sản, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di chuyển. Nhà thầu hiện mới tiếp cận thi công khoảng 9/11,06km, đạt 81,3%.

Tại Vĩnh Hưng còn khoảng 2,89/5,5km chưa thể thi công; 2,2/3,3km đường ống nước D300 và khoảng 3km đường điện 22kV, 35kV chưa được di dời. Một số đoạn đường điện tại Vĩnh An, Vĩnh Thành cùng nhiều vị trí cột điện trung, hạ thế cũng đang ảnh hưởng đến thi công.

Tiến độ giữa các nhà thầu chưa đồng đều. Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong khi Công ty TNHH Phúc Thành An và Công ty CP Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương chậm tiến độ và đã bị chủ đầu tư cảnh cáo.

Công ty TNHH Phúc Thành An và Công ty CP Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương chậm tiến độ và đã bị chủ đầu tư cảnh cáo.

Để bù tiến độ, chủ đầu tư đã điều chuyển một phần khối lượng của nhà thầu Đê kè Hải Dương sang Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, với giá trị khoảng 85,61 tỷ đồng.

Không đánh đổi tiến độ bằng chất lượng

Sau khi kiểm tra hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá dự án đã có chuyển biến, song khối lượng thi công chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giải ngân còn thấp. Theo Bộ trưởng, các nhà thầu hiện chủ yếu mới triển khai nền đường, cống; các mũi thi công cầu chưa rõ nét, trong khi tiến độ giữa các đơn vị chưa đồng đều.

"Chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ dự án và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo tiến độ và hình ảnh thi công trực tiếp cho Bộ trưởng định kỳ 2 ngày/lần", Bộ trưởng yêu cầu.

Nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chất lượng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định: “Không đánh đổi tiến độ bằng chất lượng”, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời tiết thuận lợi, triển khai đồng bộ, liên tục tại các vị trí đã có mặt bằng.

Bộ trưởng yêu cầu việc thi công phải gọn, dứt điểm từng phần việc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân; đồng thời chủ động nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức các mũi thi công phù hợp với điều kiện mặt bằng thực tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định quan điểm “không đánh đổi tiến độ bằng chất lượng”.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương quyết liệt thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án. Các vướng mắc liên quan đến đất ở, hệ thống điện, nước và cáp quang cần được tập trung xử lý dứt điểm.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Bộ trưởng lưu ý công tác bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị thi công cần tổ chức phân luồng hợp lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân dọc tuyến.

Qua kiểm tra, yêu cầu cấp thiết hiện nay là sớm hoàn tất khoảng 2km mặt bằng còn lại, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các mũi thi công đồng bộ. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, các nhà thầu sẽ có điều kiện tăng tốc, tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ trên toàn tuyến.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương sớm hoàn tất khoảng 2km mặt bằng còn lại, xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất ở, điện, nước, cáp quang và đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật. Cùng với tiến độ, các đơn vị phải bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tổ chức phân luồng hợp lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân dọc tuyến.