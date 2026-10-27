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Người dân bơi giữa đêm, cứu nam thanh niên nhảy xuống sông Hương, TP Huế

Thứ Ba, 18:45, 27/10/2026
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VOV.VN - Khoảng 21 giờ tối 26/10, phát hiện nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên xuống sông Hương, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, 27 tuổi, thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế, đã lao xuống dòng nước, bơi khoảng 30 mét để cứu người đang chìm dần.

Nhận tin báo có người nhảy cầu, anh Hoàng cùng các thành viên trong đội nhanh chóng đến khu cầu Dã Viên. Tại đây, anh phát hiện nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, có dấu hiệu đuối sức.

nguoi dan boi giua dem, cuu nam thanh nien nhay xuong song huong, tp hue hinh anh 1
Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng lao xuống dòng nước trong đêm để cứu người đang chìm dần

Không chần chừ, anh Hoàng lao xuống sông, bơi ra tiếp cận nạn nhân. Khi đến nơi, anh phát hiện nạn nhân đã bất tỉnh, đang chìm dần nên dùng một tay giữ đầu người gặp nạn nổi trên mặt nước, tay còn lại cố gắng bơi đưa nạn nhân vào bờ. Trong điều kiện trời tối, nhiều người dân đứng trên bờ dùng đèn chiếu sáng, hỗ trợ việc cứu người. Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, anh Hoàng cùng các thành viên trong đội nhanh chóng sơ cứu, giúp nam thanh niên dần tỉnh lại.

nguoi dan boi giua dem, cuu nam thanh nien nhay xuong song huong, tp hue hinh anh 2
Cảnh sát giao thông và người dân triển khai cứu nạn, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Huế điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe bán tải, hai ca nô và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với Cảnh sát giao thông và người dân triển khai cứu nạn, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng cho biết, các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế đều biết bơi và từng tham gia cứu người gặp nạn trên sông, hỗ trợ người dân trong các đợt mưa lũ tại địa phương.

Hành động dũng cảm của anh Hoàng cùng sự phối hợp kịp thời của lực lượng chức năng và người dân đã góp phần cứu người trong tình huống nguy cấp, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì cộng đồng.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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