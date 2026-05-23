Người dân ở Bắc Ninh bức xúc việc kênh Kim Đôi ô nhiễm nặng, nước đen kịt

Thứ Bảy, 11:58, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều ngày qua, nước trên kênh Kim Đôi đoạn qua phường Vũ Ninh chuyển màu đen, nổi bọt trắng và bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Những ngày gần đây, người dân sinh sống dọc tuyến kênh Kim Đôi đoạn qua phường Vũ Ninh liên tục phản ánh tình trạng nước kênh chuyển màu đen, nổi nhiều bọt trắng và bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và môi trường sống.

Theo ghi nhận, nước trên kênh đục đen, nhiều đoạn nổi váng dày đặc cùng các mảng bọt trắng kéo dài hàng chục mét bám dọc ven bờ. Khi có gió, bọt trắng bay khắp khu dân cư, kèm theo mùi hôi nồng nặc, đặc biệt gay gắt vào thời điểm nắng nóng.

Kênh Kim Đôi đoạn qua phường Vũ Ninh nước đổi màu, nổi bọt, gây ô nhiễm
Kênh Kim Đôi đoạn qua phường Vũ Ninh nước đổi màu, nổi bọt, gây ô nhiễm

Ông N.V.A trú tại tổ dân phố Ngọc Đôi, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước đây nước trên kênh khá trong, nhưng thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng đổi màu bất thường.

“Có hôm bọt trắng nổi kín mặt kênh như bọt xà phòng, đứng gần thấy cay mắt, ngột ngạt rất khó chịu. Gia đình tôi phải đóng kín cửa cả ngày nhưng vẫn không tránh khỏi mùi hôi”, ông A. nói.

Không chỉ riêng gia đình ông A., hàng trăm hộ dân tại các tổ dân phố Ngọc Đôi, Kim Đôi, Phú Xuân và khu vực quanh cầu Phú Xuân đều chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm kéo dài. Nhiều người lo ngại nguồn nước có thể đang bị xả thải chưa qua xử lý, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người dân cho biết hiện tượng nước đổi màu, nổi bọt và bốc mùi đã tái diễn nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

“Nếu có đơn vị xả thải gây ô nhiễm thì cần xử lý nghiêm để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân”, ông Nguyễn Tiến Xuân, Tổ trưởng tổ dân phố Ngọc Đôi kiến nghị.

Nước trong kênh chuyển màu đen, nổi bọt trắng trên bề mặt
Nước trong kênh chuyển màu đen, nổi bọt trắng trên bề mặt

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đoạn kênh qua địa bàn là nơi tiếp nhận nước từ nhiều nhánh khác nhau trước khi đổ ra sông Cầu. Hiện đang vào mùa khô, dòng chảy chậm, độ chênh thấp nên nước dễ bị ứ đọng, làm tích tụ chất thải và phát sinh mùi hôi.

Theo ông Hà, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, địa phương đã cử tổ công tác kiểm tra thực tế dọc tuyến kênh. Qua kiểm tra, nước tại nhiều khu vực có dấu hiệu ô nhiễm rõ rệt. Tại khu vực Trạm bơm Vũ Ninh, nước chuyển màu đục; càng gần nhánh Kim Đôi 7, nước càng đen đặc kéo dài đến cuối tuyến. Một số khu vực như cầu Ngà (phường Nam Sơn) hay đoạn qua phường Phương Liễu cũng xuất hiện tình trạng nổi váng và mùi hôi khó chịu.

Do tuyến kênh tiếp nhận nguồn nước từ nhiều khu vực khác nhau nên việc xác định chính xác nguồn gây ô nhiễm gặp nhiều khó khăn. UBND phường Vũ Ninh đã đề nghị các địa phương liên quan phối hợp rà soát các điểm xả thải dọc tuyến, đồng thời kiến nghị cơ quan chuyên môn sớm lấy mẫu nước quan trắc, phân tích để làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm
Lực lượng chức năng lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm

Kênh Kim Đôi là tuyến tiêu thoát nước quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp và điều tiết dòng chảy cho nhiều khu dân cư. Vì vậy, tình trạng ô nhiễm kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác kiểm soát nguồn xả thải và quản lý môi trường.

Trong bối cảnh các địa phương đang hướng tới xây dựng đô thị văn minh, xanh sạch đẹp, việc một tuyến kênh giữa khu dân cư rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để.

Tiến Dũng/VOV.VN
