Người đàn ông đang ngồi trong sân bị ô tô bán tải tông tử vong

Vụ việc xảy ra khoảng 7h30 sáng 2/10, tại khu vực tổ dân phố 7, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm này, anh Lý Chung Thủy (24 tuổi, trú xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô bán tải Ford Ranger BKS 49A-801.32 đến khu vực gần Bến xe khách liên tỉnh Đắk Nông để nhận hàng.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh cắt từ camera an ninh).

Khi vào sân trước cửa hàng phụ tùng ô tô Minh Thắng và quay đầu xe để đậu theo hướng ra đường Hồ Chí Minh, ô tô bất ngờ tông trúng một người đàn ông chưa rõ lai lịch đang ngồi tại đây.

Cú va chạm khiến nạn nhân bị thương nặng. Người dân phát hiện vụ việc, cùng tài xế đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu, nhưng người này đã tử vong.

Công an phường Nam Gia Nghĩa đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xác minh nhân thân nạn nhân.

Camera an ninh ghi lại vụ việc.