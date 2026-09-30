Người dân sống thấp thỏm bên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn

Tại khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm và số 15A Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân nằm sát khu vực di tích Quốc Tử Giám, thuộc góc Đông Nam Hoàng thành Huế. Nhiều căn nhà đã quá cũ, tường bong tróc, mái xuống cấp. Một số ngôi nhà lâu ngày không còn người ở, một số hạng mục đã tự sụp đổ.

Các dãy nhà ở tại Khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm và số 15A Đinh Tiên Hoàng nằm sát di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn đã xuống cấp nghiêm trọng

Khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm từng là nơi bố trí chỗ ở cho một số cán bộ, nghệ sĩ. Qua thời gian, nhà cửa xuống cấp, nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác. Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Bình sống tại đây khoảng 40 năm cho biết, trước đây khu vực này có khá đông hộ dân sinh sống, có người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống của Huế. Mỗi mùa mưa bão, bà con luôn thấp thỏi lo lắng sợ sập nhà.

“Khu vực này là thuộc di tích quản lý. Mỗi lần mưa bão thường họ liên hệ trường học để người dân đến tránh trú. Thấy tình trạng nhà mình không đảm bảo, cán bộ phường đến nhắc mình nên đi, sợ sập nhà thì lo đi thôi”, bà Bình nói.

Nhiều ngôi nhà đã sập phần mái

Những dãy nhà xuống cấp nằm sát di tích Quốc Tử Giám còn ảnh hưởng đến cảnh quan di tích. Theo dự án “Bảo tồn và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế” giai đoạn 2, các hộ dân sống xung quanh Quốc Tử Giám sẽ được di dời để giải phóng mặt bằng, chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ không gian di tích.

Một dãy nhà tập thể đã xuống cấp tồn tại trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn

Phường Phú Xuân, thành phố Huế thống kê có 38 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, 8 hộ đã được phê duyệt, cấp đất tái định cư, 30 hộ còn lại đang gặp một số vướng mắc liên quan đến nguồn gốc và tình trạng sử dụng nhà ở. Ông Đặng Minh Thắng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân cho biết, nhiều căn nhà tại đây thuộc sở hữu Nhà nước nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, một số trường hợp không còn người ở. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ gặp khó khăn.

“Vướng mắc là các trường hợp nhà sở hữu Nhà nước nhưng hiện nay do xuống cấp và họ không ở đó nữa. Trong quá trình thực hiện bồi thường bị vướng về quy định. Phường cũng đã báo cáo UBND thành phố đề nghị hướng dẫn", ông Thắng nói.

Nhiều hộ dân sống tạm bợ trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám

Trong lúc chờ tháo gỡ vướng mắc, nhiều hộ dân sinh sống tại khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm và số 15A Đinh Tiên Hoàng đã chủ động chuyển đi nơi khác. Một số căn nhà được cho thuê lại hoặc tận dụng làm kho, cơ sở kinh doanh. Phường Phú Xuân đã báo cáo UBND thành phố Huế, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn để có cơ sở giải quyết các trường hợp còn vướng mắc.

Những dãy nhà xuống cấp nằm cạnh di tích Quốc Tử Giám ảnh hưởng đến cảnh quan di tích

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị các cơ quan chức năng sớm có phương án di dời, giải phóng mặt bằng các khu nhà tập thể cạnh di tích Quốc Tử Giám. Khi được bàn giao mặt bằng, Trung tâm sẽ chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan, tạo không gian phù hợp để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

“Hiện nay, còn nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực di sản do nhiều nguyên nhân khác nhau nên vẫn chưa di dời, đền bù, giải tỏa được và nguy cơ trong mùa mưa bão rất lớn. Trung tâm cũng đã khuyến cáo về tình trạng xuống cấp của công trình để người dân nhận biết nguy cơ tiềm ẩn, có giải pháp đảm bảo an toàn và tuân thủ chỉ đạo của địa phương khi đề nghị di dời”.

Nhiều gia đình ở trong ngôi nhà xuống cấp lo sợ khi mùa mưa bão đến

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang triển khai dự án “Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế”, tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng. Dự án tu bổ các công trình chính như: Di Luân Đường, nhà Học hữu, nhà Học tả, hai nhà Giám sinh, nhà Trù, cổng Tam quan; đồng thời chỉnh trang sân vườn, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi hoàn thành, không gian Quốc Tử Giám sẽ được kết nối với các điểm di tích lân cận như Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, di tích Cơ Mật Viện, góp phần hoàn thiện không gian tham quan và phát huy giá trị khu vực di sản.