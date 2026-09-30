English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người dân sống thấp thỏm bên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn

Thứ Tư, 23:06, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn đang được tu bổ với tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng. Thế nhưng, ngay sát khu di tích, nhiều dãy nhà tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, một số công trình hư hỏng, tự sụp đổ. Nhiều hộ dân vẫn sinh sống tạm bợ tại đây và luôn thấp thỏm mỗi khi mưa bão.

Tại khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm và số 15A Đinh Tiên Hoàng, phường Phú Xuân nằm sát khu vực di tích Quốc Tử Giám, thuộc góc Đông Nam Hoàng thành Huế. Nhiều căn nhà đã quá cũ, tường bong tróc, mái xuống cấp. Một số ngôi nhà lâu ngày không còn người ở, một số hạng mục đã tự sụp đổ.

nguoi dan song thap thom ben di tich quoc tu giam trieu nguyen hinh anh 1
Các dãy nhà ở tại Khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm và số 15A Đinh Tiên Hoàng nằm sát di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn đã xuống cấp nghiêm trọng

Khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm từng là nơi bố trí chỗ ở cho một số cán bộ, nghệ sĩ. Qua thời gian, nhà cửa xuống cấp, nhiều gia đình đã chuyển đi nơi khác. Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Bình sống tại đây khoảng 40 năm cho biết, trước đây khu vực này có khá đông hộ dân sinh sống, có người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống của Huế. Mỗi mùa mưa bão, bà con luôn  thấp thỏi lo lắng sợ sập nhà.

“Khu vực này là thuộc di tích quản lý. Mỗi lần mưa bão thường họ liên hệ trường học để người dân đến tránh trú. Thấy tình trạng nhà mình không đảm bảo, cán bộ phường đến nhắc mình nên đi, sợ sập nhà thì lo đi thôi”, bà Bình nói.

nguoi dan song thap thom ben di tich quoc tu giam trieu nguyen hinh anh 2
Nhiều ngôi nhà đã sập phần mái

Những dãy nhà xuống cấp nằm sát di tích Quốc Tử Giám còn ảnh hưởng đến cảnh quan di tích. Theo dự án “Bảo tồn và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế” giai đoạn 2, các hộ dân sống xung quanh Quốc Tử Giám sẽ được di dời để giải phóng mặt bằng, chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ không gian di tích.

nguoi dan song thap thom ben di tich quoc tu giam trieu nguyen hinh anh 3
Một dãy nhà tập thể đã xuống cấp tồn tại trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn

Phường Phú Xuân, thành phố Huế thống kê có 38 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, 8 hộ đã được phê duyệt, cấp đất tái định cư, 30 hộ còn lại đang gặp một số vướng mắc liên quan đến nguồn gốc và tình trạng sử dụng nhà ở. Ông Đặng Minh Thắng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân cho biết, nhiều căn nhà tại đây thuộc sở hữu Nhà nước nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, một số trường hợp không còn người ở. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ gặp khó khăn.

“Vướng mắc là các trường hợp nhà sở hữu Nhà nước nhưng hiện nay do xuống cấp và họ không ở đó nữa. Trong quá trình thực hiện bồi thường bị vướng về quy định. Phường cũng đã báo cáo UBND thành phố đề nghị hướng dẫn", ông Thắng nói.

nguoi dan song thap thom ben di tich quoc tu giam trieu nguyen hinh anh 4
Nhiều hộ dân sống tạm bợ trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám

Trong lúc chờ tháo gỡ vướng mắc, nhiều hộ dân sinh sống tại khu tập thể số 2 Đoàn Thị Điểm và số 15A Đinh Tiên Hoàng đã chủ động chuyển đi nơi khác. Một số căn nhà được cho thuê lại hoặc tận dụng làm kho, cơ sở kinh doanh. Phường Phú Xuân đã báo cáo UBND thành phố Huế, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn để có cơ sở giải quyết các trường hợp còn vướng mắc.

nguoi dan song thap thom ben di tich quoc tu giam trieu nguyen hinh anh 5
Những dãy nhà  xuống cấp nằm cạnh di tích Quốc Tử Giám ảnh hưởng đến cảnh quan di tích

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị các cơ quan chức năng sớm có phương án di dời, giải phóng mặt bằng các khu nhà tập thể cạnh di tích Quốc Tử Giám. Khi được bàn giao mặt bằng, Trung tâm sẽ chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan, tạo không gian phù hợp để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

“Hiện nay, còn nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực di sản do nhiều nguyên nhân khác nhau nên vẫn chưa di dời, đền bù, giải tỏa được và nguy cơ trong mùa mưa bão rất lớn. Trung tâm cũng đã khuyến cáo về tình trạng xuống cấp của công trình để người dân nhận biết nguy cơ tiềm ẩn, có giải pháp đảm bảo an toàn và tuân thủ chỉ đạo của địa phương khi đề nghị di dời”.

nguoi dan song thap thom ben di tich quoc tu giam trieu nguyen hinh anh 6
Nhiều gia đình ở trong ngôi nhà xuống cấp lo sợ khi mùa mưa bão đến 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang triển khai dự án “Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế”, tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng. Dự án tu bổ các công trình chính như: Di Luân Đường, nhà Học hữu, nhà Học tả, hai nhà Giám sinh, nhà Trù, cổng Tam quan; đồng thời chỉnh trang sân vườn, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi hoàn thành, không gian Quốc Tử Giám sẽ được kết nối với các điểm di tích lân cận như Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, di tích Cơ Mật Viện, góp phần hoàn thiện không gian tham quan và phát huy giá trị khu vực di sản.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

120 doanh nghiệp tham dự Hội nghị Lữ hành Huế 2026
120 doanh nghiệp tham dự Hội nghị Lữ hành Huế 2026

VOV.VN - Chiều 25/9, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Hội nghị Lữ hành Huế 2026 với chủ đề “Huế - Điểm đến di sản kết nối lữ hành toàn quốc”.

120 doanh nghiệp tham dự Hội nghị Lữ hành Huế 2026

120 doanh nghiệp tham dự Hội nghị Lữ hành Huế 2026

VOV.VN - Chiều 25/9, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Hội nghị Lữ hành Huế 2026 với chủ đề “Huế - Điểm đến di sản kết nối lữ hành toàn quốc”.

Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn
Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Từ chất thải chăn nuôi, nhiều hộ dân ở thành phố Huế đang tạo nguồn phân bón cho cây trồng, hình thành vòng tuần hoàn trong sản xuất. Cùng với chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh và liên kết tiêu thụ, các mô hình này góp phần giảm chi phí, nâng giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn

Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Từ chất thải chăn nuôi, nhiều hộ dân ở thành phố Huế đang tạo nguồn phân bón cho cây trồng, hình thành vòng tuần hoàn trong sản xuất. Cùng với chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh và liên kết tiêu thụ, các mô hình này góp phần giảm chi phí, nâng giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Đánh thức nguồn lực từ di sản
Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Đánh thức nguồn lực từ di sản

VOV.VN - Từ những giá trị di sản được gìn giữ qua hàng trăm năm, TP Huế đang đứng trước cơ hội biến di sản thành nguồn lực phát triển mới. Không chỉ bảo tồn, TP Huế hướng tới khai thác giá trị văn hóa để hình thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống người dân.

Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Đánh thức nguồn lực từ di sản

Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Đánh thức nguồn lực từ di sản

VOV.VN - Từ những giá trị di sản được gìn giữ qua hàng trăm năm, TP Huế đang đứng trước cơ hội biến di sản thành nguồn lực phát triển mới. Không chỉ bảo tồn, TP Huế hướng tới khai thác giá trị văn hóa để hình thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục